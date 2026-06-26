育成型レンタル移籍で横浜FM村上慶が松本、名古屋MF鈴木陽人は岐阜に加入…MF堀内陽太は浦和に復帰
横浜F・マリノスは26日、DF村上慶(19)が松本山雅FCへ育成型期限付き移籍することを発表した。2027年6月30日までの期間となり、横浜FMと対戦する公式戦には出場できない。
村上は大津高出身の高卒ルーキーで、百年構想リーグの出場はなかった。J「1百年構想リーグでのご声援ありがとうございました。スタンドから聞こえてくる皆さんからの声援が、自分の力の源になりました。戻ってきた時にはピッチの中でその声援を聞けるように、そしてより大きく成長した村上慶の姿を見せられるように頑張ってきます!」とコメントしている。
また、名古屋グランパスはMF鈴木陽人(21)がFC岐阜へ育成型期限付き移籍することを発表した。2027年6月30日までの期間となり、名古屋と対戦する公式戦には出場できない。
鈴木は今季1試合の出場。「これまでなかなか思い通りにいかず、悔しい思いをしてきました。その思いを新天地でぶつけてきます。競争に勝ち、試合に出続けて大きく成長できるように頑張ってきます!
応援よろしくお願いします!」と意気込んだ。
浦和レッズはFC琉球へ育成型期限付き移籍していたMF堀内陽太(21)の復帰を発表した。堀内は琉球で2試合に出場。昨年は栃木SCに育成型期限付き移籍していた。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「浦和レッズに戻ってくることができました。まずは、このような状況の中で『浦和で再出発をしよう』と言ってくださったチームのみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。そして、いつもどんなときでも応援してくれるみなさんに本当に感謝しています。僕はこの1年半の間、何度か負傷してしまいリハビリを続けてきました。本当にたくさんの出来事があり、上手くいかないことの方が多かったですが、得られたものや成長できたことも多くありました」
「まずはしっかりと身体を戻し、少しでも早く浦和のために闘えるよう精いっぱい頑張ります。大好きな浦和のために、自分のできることを常に100パーセントで取り組んでいきます。これからまたよろしくお願いします!」
村上は大津高出身の高卒ルーキーで、百年構想リーグの出場はなかった。J「1百年構想リーグでのご声援ありがとうございました。スタンドから聞こえてくる皆さんからの声援が、自分の力の源になりました。戻ってきた時にはピッチの中でその声援を聞けるように、そしてより大きく成長した村上慶の姿を見せられるように頑張ってきます!」とコメントしている。
鈴木は今季1試合の出場。「これまでなかなか思い通りにいかず、悔しい思いをしてきました。その思いを新天地でぶつけてきます。競争に勝ち、試合に出続けて大きく成長できるように頑張ってきます!
応援よろしくお願いします!」と意気込んだ。
浦和レッズはFC琉球へ育成型期限付き移籍していたMF堀内陽太(21)の復帰を発表した。堀内は琉球で2試合に出場。昨年は栃木SCに育成型期限付き移籍していた。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「浦和レッズに戻ってくることができました。まずは、このような状況の中で『浦和で再出発をしよう』と言ってくださったチームのみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。そして、いつもどんなときでも応援してくれるみなさんに本当に感謝しています。僕はこの1年半の間、何度か負傷してしまいリハビリを続けてきました。本当にたくさんの出来事があり、上手くいかないことの方が多かったですが、得られたものや成長できたことも多くありました」
「まずはしっかりと身体を戻し、少しでも早く浦和のために闘えるよう精いっぱい頑張ります。大好きな浦和のために、自分のできることを常に100パーセントで取り組んでいきます。これからまたよろしくお願いします!」