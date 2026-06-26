「僕のことを良く思わない方もいるとは思います」清水MF中原輝が完全移籍移行から半年で鳥栖復帰
清水エスパルスは26日、MF中原輝(29)がサガン鳥栖へ完全移籍することを発表した。
中原は2024年にサガン鳥栖に加入し、翌年は清水へ期限付き移籍。今季から完全移籍に切り替わって4試合に出場した。清水を通じて「清水に来てからファン・サポーターの皆さんの多さや、熱量に驚き、たくさん温かい声を掛けてもらいました。期待や応援をしてくれた中、チームの力になれず悔しい時間が多かったですが、皆さんの応援にとても感謝してます。鳥栖で昇格し、アイスタに戻ってこれるように、頑張りたいと思います。どんなときも応援してくれたエスパルスのファン・サポーターの皆さん、ありがとうございました」とコメントしている。
また、鳥栖を通じて「まずは鳥栖のファン・サポーターの皆さんの中には僕のことを良く思わない方もいるとは思います。在籍していたときは怪我の期間も長く降格してしまったシーズンでした。皆さんに認めてもらえるよう、そして苦しんでた僕に期待をしてまた必要としてくれた強化部、監督に感謝し、鳥栖のJ1昇格のために全力で頑張ります」とコメントした。
なお、清水は同日にGK沖悠哉、DF吉田豊、DF北爪健吾選、MF嶋本悠大との来季契約合意を発表した。
中原は2024年にサガン鳥栖に加入し、翌年は清水へ期限付き移籍。今季から完全移籍に切り替わって4試合に出場した。清水を通じて「清水に来てからファン・サポーターの皆さんの多さや、熱量に驚き、たくさん温かい声を掛けてもらいました。期待や応援をしてくれた中、チームの力になれず悔しい時間が多かったですが、皆さんの応援にとても感謝してます。鳥栖で昇格し、アイスタに戻ってこれるように、頑張りたいと思います。どんなときも応援してくれたエスパルスのファン・サポーターの皆さん、ありがとうございました」とコメントしている。
なお、清水は同日にGK沖悠哉、DF吉田豊、DF北爪健吾選、MF嶋本悠大との来季契約合意を発表した。