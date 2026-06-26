26日午後10時29分ごろ、山梨県で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度6弱を観測したのは、山梨県の富士河口湖町です。

【各地の震度詳細】

■震度6弱

□山梨県

富士河口湖町

■震度5強

□山梨県

大月市

■震度5弱

□山梨県

富士吉田市 西桂町 忍野村

山中湖村 鳴沢村 甲府市

笛吹市 甲州市 富士川町



□神奈川県

相模原緑区 中井町 松田町

山北町



□静岡県

小山町

■震度4

□山梨県

都留市 上野原市 道志村

小菅村 丹波山村 山梨市

南アルプス市 山梨北杜市 甲斐市

中央市 身延町 昭和町



□神奈川県

相模原中央区 相模原南区 小田原市

秦野市 厚木市 伊勢原市

南足柄市 神奈川大井町 開成町

湯河原町 愛川町 清川村

横浜神奈川区 横浜西区 横浜中区

横浜港北区 横浜戸塚区 横浜旭区

横浜緑区 川崎宮前区 海老名市

座間市 綾瀬市 二宮町



□静岡県

沼津市 三島市 富士宮市

富士市 御殿場市 静岡清水町

長泉町 伊豆の国市 函南町



□千葉県

南房総市



□東京都

八王子市 町田市 小平市

東村山市 国分寺市 青梅市

檜原村



□長野県

長野川上村

■震度3

□山梨県

韮崎市 市川三郷町 早川町



□神奈川県

箱根町 真鶴町 横浜鶴見区

横浜南区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区

横浜金沢区 横浜港南区 横浜瀬谷区

横浜栄区 横浜泉区 横浜青葉区

横浜都筑区 川崎川崎区 川崎幸区

川崎中原区 川崎高津区 川崎多摩区

川崎麻生区 横須賀市 平塚市

藤沢市 茅ヶ崎市 逗子市

三浦市 大和市 寒川町

大磯町



□静岡県

裾野市 伊東市 伊豆市

東伊豆町 河津町 南伊豆町

松崎町 西伊豆町 静岡葵区

静岡駿河区 静岡清水区 藤枝市

袋井市



□千葉県

館山市 木更津市 君津市

富津市 鋸南町 千葉中央区

市川市 松戸市 市原市

鎌ケ谷市 浦安市 白井市



□東京都

武蔵野市 東京府中市 調布市

小金井市 日野市 国立市

狛江市 東大和市 東久留米市

武蔵村山市 多摩市 稲城市

西東京市 あきる野市 日の出町

奥多摩町 東京千代田区 東京中央区

東京港区 東京新宿区 東京文京区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京豊島区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区

東京江戸川区



□長野県

諏訪市 茅野市 佐久市

小海町 長野南牧村 南相木村

北相木村 立科町 富士見町

原村 伊那市 南木曽町

木曽町



□茨城県

取手市



□群馬県

群馬上野村 神流町



□埼玉県

埼玉美里町 さいたま北区 さいたま緑区

川口市 所沢市 草加市

入間市 富士見市 秩父市

小鹿野町

■震度2

□山梨県

山梨南部町



□神奈川県

鎌倉市 葉山町



□静岡県

熱海市 下田市 島田市

焼津市 牧之原市 吉田町

川根本町 浜松中央区 浜松浜名区

浜松天竜区 磐田市 掛川市

湖西市 御前崎市 菊川市

静岡森町



□千葉県

鴨川市 袖ケ浦市 いすみ市

大多喜町 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

船橋市 野田市 成田市

千葉佐倉市 習志野市 柏市

流山市 八千代市 我孫子市

四街道市 印西市 酒々井町

栄町 茂原市 東金市

旭市 香取市 山武市

大網白里市 多古町 九十九里町

睦沢町 長生村 白子町

長柄町 長南町



□東京都

立川市 三鷹市 昭島市

福生市 清瀬市 羽村市

瑞穂町 東京台東区 東京墨田区

伊豆大島町 東京利島村 新島村

三宅村



□長野県

松本市 上田市 岡谷市

小諸市 塩尻市 東御市

佐久穂町 軽井沢町 御代田町

青木村 長和町 下諏訪町

麻績村 山形村 朝日村

筑北村 飯田市 駒ヶ根市

辰野町 箕輪町 飯島町

南箕輪村 中川村 宮田村

松川町 長野高森町 下條村

泰阜村 喬木村 豊丘村

大鹿村 上松町 王滝村

大桑村 長野市 大町市

千曲市 坂城町 小川村



□茨城県

土浦市 茨城古河市 石岡市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

牛久市 つくば市 潮来市

守谷市 筑西市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 神栖市

行方市 つくばみらい市 美浦村

阿見町 河内町 五霞町

境町 利根町 常陸太田市

笠間市 小美玉市 茨城町



□群馬県

前橋市 高崎市 伊勢崎市

太田市 館林市 渋川市

富岡市 安中市 下仁田町

群馬南牧村 甘楽町 玉村町

群馬明和町 千代田町 大泉町

邑楽町 沼田市



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 鴻巣市

深谷市 久喜市 滑川町

嵐山町 小川町 吉見町

鳩山町 ときがわ町 東秩父村

埼玉神川町 寄居町 さいたま西区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま岩槻区 川越市 飯能市

春日部市 狭山市 上尾市

越谷市 蕨市 戸田市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 桶川市 北本市

八潮市 三郷市 坂戸市

幸手市 鶴ヶ島市 日高市

吉川市 ふじみ野市 伊奈町

埼玉三芳町 毛呂山町 越生町

川島町 宮代町 杉戸町

松伏町 横瀬町 長瀞町



□栃木県

宇都宮市 栃木市 鹿沼市

小山市 下野市 壬生町

高根沢町



□新潟県

南魚沼市



□岐阜県

高山市 下呂市 多治見市

中津川市 土岐市 岐阜市

美濃市 瑞穂市 郡上市

岐南町



□愛知県

蒲郡市 新城市 名古屋北区

名古屋南区 西尾市 愛西市

清須市 弥富市 飛島村



□滋賀県

長浜市

■震度1

□千葉県

勝浦市 八街市 富里市

銚子市 匝瑳市 神崎町

芝山町 横芝光町 一宮町



□東京都

御蔵島村 神津島村



□長野県

安曇野市 生坂村 阿南町

阿智村 平谷村 根羽村

売木村 天龍村 木祖村

中野市 長野池田町 松川村

白馬村 小谷村 信濃町

飯綱町



□茨城県

結城市 茨城鹿嶋市 桜川市

鉾田市 八千代町 水戸市

日立市 ひたちなか市 常陸大宮市

城里町 東海村



□群馬県

桐生市 藤岡市 みどり市

榛東村 吉岡町 板倉町

中之条町 長野原町 嬬恋村

草津町 群馬高山村 東吾妻町

群馬昭和村 みなかみ町



□埼玉県

羽生市 上里町 蓮田市

皆野町



□栃木県

足利市 佐野市 真岡市

益子町 芳賀町 野木町

日光市 大田原市



□新潟県

長岡市 小千谷市 加茂市

見附市 魚沼市 刈羽村

上越市 新潟西蒲区



□岐阜県

飛騨市 白川村 瑞浪市

恵那市 美濃加茂市 可児市

富加町 川辺町 八百津町

白川町 東白川村 御嵩町

大垣市 関市 羽島市

各務原市 岐阜山県市 本巣市

海津市 笠松町 養老町

神戸町 輪之内町 安八町

揖斐川町 大野町 北方町



□愛知県

豊橋市 豊川市 田原市

設楽町 東栄町 豊根村

名古屋千種区 名古屋東区 名古屋中村区

名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区

名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区

名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区

名古屋天白区 岡崎市 一宮市

瀬戸市 半田市 春日井市

愛知津島市 碧南市 刈谷市

豊田市 安城市 犬山市

常滑市 愛知江南市 小牧市

稲沢市 東海市 大府市

知多市 知立市 尾張旭市

高浜市 岩倉市 豊明市

日進市 北名古屋市 愛知みよし市

あま市 長久手市 東郷町

豊山町 大口町 扶桑町

大治町 蟹江町 阿久比町

東浦町 南知多町 愛知美浜町

武豊町 幸田町



□滋賀県

彦根市 米原市 大津市

近江八幡市 甲賀市



□福島県

白河市 須賀川市 西郷村

棚倉町 いわき市 浪江町



□富山県

富山市 滑川市 舟橋村

立山町 富山朝日町 氷見市

小矢部市 南砺市 射水市



□石川県

輪島市 金沢市 加賀市

津幡町



□福井県

福井市 大野市 あわら市

越前市 福井坂井市 越前町

敦賀市 高浜町



□三重県

四日市市 桑名市 鈴鹿市

木曽岬町 東員町 菰野町

三重朝日町 川越町 津市



□京都府

亀岡市



□大阪府

大東市



□兵庫県

豊岡市



□鳥取県

鳥取市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。