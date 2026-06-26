◆パ・リーグ 西武４Ｘ―３日本ハム（２６日・ベルーナドーム）

日本ハムは首位・西武にサヨナラ負けを喫し、連勝は２で止まった。首位とのゲーム差は５に広がった。３―３の９回に３番手・上原がカナリオにサヨナラ弾を献上した。

新庄監督は試合後、「今日のカナリオは最初から全部タイミング合ってましたね。今日は誰が投げても打ち返されたんじゃないかなってぐらい、いい振りされました」と、４安打を許した敵軍の助っ人に脱帽した。

それでも高橋光、中村からプロ入り初となる２打席連続本塁打を放った吉田を称賛し、「吉田くんが完璧な２発打ってくれた。すごい。なんか余裕を感じますね。打席で」。捕手登録ながら不慣れな中堅で抜てきした意図については、「今日、（先発投手が）伊藤くんで、守備を重視しながらスタメン組もうかなと思ったんだけど、（ソフトバンク）スチュワートからのフォークを打ったホームランがずっと（頭から）離れなくて、そういう打ち方してくれたらいいなって思って、今日スタメンで使ったら、似てたでしょ。２本とも。もともとバッティングは素晴らしいものを持ってるんで」。守備を上回る攻撃での期待を優先しての抜てきだった。