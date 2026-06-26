『トイ・ストーリー5』ウッディ＆バズが″懐かしのケンカ″再び 1作目オマージュ満載の本編映像公開
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の本編映像が公開された。シリーズ1作目を彷彿とさせるオマージュを随所に盛り込み、ウッディとバズ・ライトイヤーが“あの頃”と変わらないコミカルな掛け合いを繰り広げるシーンとなっている。
【動画】オマージュに胸が熱くなる本編映像
本作は現地時間19日に全米公開され、公開初週3日間で興行収入約1億6000万ドル（約257億6000万円）を記録。6月25日時点の世界興行収入は約3億5267万ドル（約567億8000万円）に達し、「トイ・ストーリー」シリーズ史上最高のスタートを切った（※興収はBox office mojo調べ、1ドル＝161円換算）。
シリーズ1作目の『トイ・ストーリー』（1995年）が公開されて以来、全世界で愛され続けているウッディとバズ。かつての持ち主のアンディの一番のお気に入りだったウッディの前に、突如現れたのが当時最新のおもちゃとして人気を集めていたバズだった。アンディの一番のお気に入りの座をめぐる“ライバル”となったふたりは、幾度となく大冒険を繰り広げる中で互いを認め合い、ほかの誰にも代えられない“相棒”になっていった。
解禁された映像は、タブレットに夢中になってしまった現在の持ち主・ボニーの笑顔を取り戻すため、ウッディとバズがおもちゃたちとともに外の世界へ飛び出していくシーンだ。
“相棒”であるウッディとバズはその絆で息ピッタリにピンチを切り抜けるかと思いきや、互いに自分こそが外の世界の冒険に行くべきだと言い張り、あの頃と変わらない懐かしいケンカが勃発。ジェシーからボニーの部屋の臨時のリーダーを託され、“保安官代理”として正義感を胸に燃やすバズは勢いよく飛び出し、ウッディは相変わらずな相棒に頭を抱えながら後を追う。
ボニーが乗っている車の後ろに飛び乗ってからもケンカを続けるウッディとバズの姿が映し出される本シーンは、シリーズ1作目に登場したウッディとバズがアンディのもとへ戻るために車を追いかけるシーンのオマージュであり、思わずクスっと笑ってしまうシーンに仕上がっている。
シリーズ全作品に携わってきたアンドリュー・スタントン監督は、「私はこれまでずっと脚本家として『トイ・ストーリー』に関わってきましたが、当時から、私たちの作品はすべてキャラクター中心で、ストーリー重視。それは今もまったく同じで、質の低いものは作りたくありません。続編が自分たちが見たいと思うものになるように、必死で努力しています。この精神は『トイ・ストーリー2』を作り始めた時から変わっていません」とコメント。
さらに、「よく考えてみれば、子どもがおもちゃで遊ぶ時間は5年から10年くらいです。例えばおもちゃが外に置きっぱなしになったり、ソファの後ろに忘れられたりといった、ささやかな瞬間こそが、おもちゃたちの人生における重要な瞬間。『トイ・ストーリー』では、それを物語として面白く描いているのです」と語っている。
本作では、おもちゃ遊びが大好きだったボニーが、新たに手にしたタブレット「リリーパッド」に夢中になることで、おもちゃたちの日常が一変。スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代を舞台に、「おもちゃが子どもにできる本当の役割とは何か」というテーマが描かれる。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみの仲間たちが再び力を合わせ、ボニーの笑顔を取り戻すための新たな冒険に挑む『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開される。
【動画】オマージュに胸が熱くなる本編映像
本作は現地時間19日に全米公開され、公開初週3日間で興行収入約1億6000万ドル（約257億6000万円）を記録。6月25日時点の世界興行収入は約3億5267万ドル（約567億8000万円）に達し、「トイ・ストーリー」シリーズ史上最高のスタートを切った（※興収はBox office mojo調べ、1ドル＝161円換算）。
解禁された映像は、タブレットに夢中になってしまった現在の持ち主・ボニーの笑顔を取り戻すため、ウッディとバズがおもちゃたちとともに外の世界へ飛び出していくシーンだ。
“相棒”であるウッディとバズはその絆で息ピッタリにピンチを切り抜けるかと思いきや、互いに自分こそが外の世界の冒険に行くべきだと言い張り、あの頃と変わらない懐かしいケンカが勃発。ジェシーからボニーの部屋の臨時のリーダーを託され、“保安官代理”として正義感を胸に燃やすバズは勢いよく飛び出し、ウッディは相変わらずな相棒に頭を抱えながら後を追う。
ボニーが乗っている車の後ろに飛び乗ってからもケンカを続けるウッディとバズの姿が映し出される本シーンは、シリーズ1作目に登場したウッディとバズがアンディのもとへ戻るために車を追いかけるシーンのオマージュであり、思わずクスっと笑ってしまうシーンに仕上がっている。
シリーズ全作品に携わってきたアンドリュー・スタントン監督は、「私はこれまでずっと脚本家として『トイ・ストーリー』に関わってきましたが、当時から、私たちの作品はすべてキャラクター中心で、ストーリー重視。それは今もまったく同じで、質の低いものは作りたくありません。続編が自分たちが見たいと思うものになるように、必死で努力しています。この精神は『トイ・ストーリー2』を作り始めた時から変わっていません」とコメント。
さらに、「よく考えてみれば、子どもがおもちゃで遊ぶ時間は5年から10年くらいです。例えばおもちゃが外に置きっぱなしになったり、ソファの後ろに忘れられたりといった、ささやかな瞬間こそが、おもちゃたちの人生における重要な瞬間。『トイ・ストーリー』では、それを物語として面白く描いているのです」と語っている。
本作では、おもちゃ遊びが大好きだったボニーが、新たに手にしたタブレット「リリーパッド」に夢中になることで、おもちゃたちの日常が一変。スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代を舞台に、「おもちゃが子どもにできる本当の役割とは何か」というテーマが描かれる。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみの仲間たちが再び力を合わせ、ボニーの笑顔を取り戻すための新たな冒険に挑む『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開される。