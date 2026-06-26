ハロー！プロジェクトの11人組グループ・Juice=Juiceが25日、『MORE! MORE! EP』取材会に登場。今後の目標について明かしました。

Juice=Juiceが登場したのは、SNS関連動画総再生回数が7億回再生を超える（事務所調べ）楽曲『盛れ！ミ・アモーレ』を含む全6曲が収録されたEP作品の発売記念イベントです。

■段原瑠々「世間の方々の声みたいなのをすごく、一番感じた」

楽曲『盛れ！ミ・アモーレ』では、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞にノミネートされるなど“盛れミ旋風”ともいわれ、話題となっているJuice=Juice。イベントに出席したときについてリーダーの段原瑠々さん（25）は、「レッドカーペットを歩かせていただいたんですけど、その時にファンの方じゃない、世間の方々の声みたいなのをすごく、一番感じた出来事だったなと思っていて」とコメント。

さらに、「赤い衣装イコールJuice=Juiceとか、アモーレの人たちみたいなイメージがあるんだなとそこで思いました。すごくたくさん“アモーレのひとだよ！”“Juice=Juiceだよ！”って言ってくれて“アモーレの人で浸透しているんだ”って思ってありがたかったです」と反応の変化を実感したことを語りました。

■今後の目標は「東京ドームで」

また、記者から今後立ちたい舞台について聞かれたメンバーの川嶋美楓さん（18）は、「東京ドームで（ライブを）やりたいです」とコメント。

今後の目標について「たくさんのステージに立たせていただいて、いろいろな場に行かせていただいていますけど、やっぱり何よりも楽しいのってライブだなって思いますし、この2、3年前にこの場でも言った場所にどうしてもこの11人のメンバーで立ちたいって言う思いはあるので、それを目標に全部のお仕事、全部の物事に対して全力で真摯（しんし）に取り組んで、丁寧にやっていきたいなって思っています」と意気込みを明かしました。