柏崎刈羽原発の再稼働に伴い、東京電力から県に拠出される1000億円の使い道が公表されました。原発に近い一部の市に電気料金を補助する案も盛り込まれましたが、原発が立地する柏崎市の桜井市長は「電気料金の軽減は法改正によってなされるべき」と異論を唱えています。



ことし、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機。



東京電力は新潟県の振興のため、1000億円を拠出するとしていました。





26日に開かれた東京電力と県の共同会見。東京電力 柿澤幸彦 新潟本社代表「本日、資金の毎年の拠出額や拠出時期などを示した確認書を(県と)締結しました」原発の発電量に応じて毎年度70億円から115億円を、1000億円に達するまで県に寄付すると発表しました。東京電力 柿澤幸彦 新潟本社代表「最大限実施できる最大限の金額だと考えております」県が考える1000億円の使い道と配分の割合は次の通りです。①「安全防災対策」におよそ400億円②「一部の市への電気料金の補助」におよそ300億円。③「原発から30キロ圏内の地域に進出する事業者への支援など」におよそ300億円です。電気料金の補助は原発から30キロ圏内にありながら、「電源三法交付金」の対象にならず、電気料金の補助を受けられない地域への支援としています。県は東電からの拠出金で電気料金を補助し、この状況を是正したい考えです。新潟県 宮澤健太郎 知事政策局長「原発の立地に伴って大きなリスクを負っている中で電力供給を本県を受けていない。不合理な状況を是正する必要が考えている中でご要望もいただいたのでひとつ柱を建てさせていただいた」政府に電源三法の対象区域の見直しを求めている小千谷市の宮崎悦男市長は、県の案を評価しました。「私としては電源三法の見直しの実証モデルとしてそれは使うべきものだと認識しております」一方、原発が立地する柏崎市の桜井雅浩市長は異議を唱えました。柏崎市 桜井市長「東電からの寄付を1世帯1世帯、 企業等に充てるというのはやはりおかしい。電源三法の法改正によってなされるべき」電気料金の補助に東京電力の拠出金を使うことは、ほかの原発立地県へ影響を与えうると主張した桜井市長。拠出金が県内全体の地域振興などに使われるべきと強調しました。地域の活性化に大きく影響する1000億円の使い道…6月30日から始まる県議会で審議されます。