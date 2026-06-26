講談社による体験型ポップアップイベント「KODANSHA HOUSE 2026」が2026年7月2日から7月12日までの11日間、米国ロサンゼルス（リトルトーキョー／アーツ・ディストリクト）にて開催される。入場無料・予約不要となっている。

【写真】『ブルーロック』『進撃の巨人』作家描き下ろしビジュアル

本イベントは、多彩な漫画・アニメ作品を横断的に体験できるポップアップイベントで、世界最大級のアニメ・カルチャーイベント「Anime Expo」と連動して開催。会場では、作品世界に没入する体験ゾーンや、作家ゲストイベント、限定物販などが展開される。

KODANSHA HOUSEは2024年・2025年にニューヨークで開催されてきたが、西海岸での開催は今回が初めてとなる。

あわせて、『ブルーロック』『進撃の巨人』『とんがり帽子のアトリエ』『FAIRY TAIL』の作家による描き下ろしビジュアルが公開された。それぞれにKODANSHA HOUSE限定のオリジナル背景を新規制作し、計4種のビジュアルとして仕立て、来場者特典のステッカーとして配布される。

KODANSHA HOUSE限定のオリジナル商品ラインナップも公開。物販は紀伊國屋書店（Kinokuniya USA）とのパートナーシップにより展開され、対象アートは『進撃の巨人』『ブルーロック』『FAIRY TAIL』『ガチアクタ』『とんがり帽子のアトリエ』の5作品となる。価格・販売開始日は公式サイトにて順次案内される。なお、国内での販売は行わない。

主なイベントとして、『とんがり帽子のアトリエ』の白浜鴎、『ブルーロック』のノ村優介・金城宗幸によるQ&Aセッション及びサイン会が実施される。作品体験ブースとしては、Ego Arena（ブルーロック）、A World In Layers（とんがり帽子のアトリエ）、AKIRA金田バイク、進撃の巨人フォトブースなどが設置される。さらに、Anime Expoと連動したアニメ視聴イベントや、海外漫画家向けの交流・持ち込みイベント「KODANSHA MANGA ACADEMY ミートアップ」も予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）