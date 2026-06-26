日曜劇場『VIVANT』第1シーズンのシナリオブック刊行へ　緻密な伏線を文字で追体験

TBS系日曜劇場『VIVANT』第1シーズンのシナリオブックが、2026年7月23日に祥伝社より刊行される。

【写真】『日曜劇場「VIVANT」第1シーズン シナリオブック』

本書は、堺雅人主演、福澤克雄監督によるTBS系日曜劇場『VIVANT』第1シーズンのシナリオを収録した書籍である。シーンの切り替えがわかりやすく、シンプルなト書きとセリフで構成されており、映像作品の世界観を文字で追体験できる内容となっているという。

『VIVANT』は、緻密に張り巡らされた伏線と壮大なスケールで描かれる物語が話題を呼んだ作品。原作を福澤克雄、脚本を八津弘幸、李正美、宮本勇人、山本奈奈が手掛けている。

なお、第2シーズンは7月26日よる9時より、2クール連続で放送されることが決定している。

福澤克雄（ふくざわ・かつお）は1964年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学法学部卒業後、富士フイルムを経て、TBSテレビに入社。監督として、多数のヒットドラマを生み出す。主な代表作に「3年B組金八先生」（第4～7シリーズ／1995～1996年ほか）、「砂の器」（2004年）、「華麗なる一族」（2007年）、「半沢直樹」（2013・2020年）、「下町ロケット」（2015・2018年）、「陸王」（2017年）、「ノーサイド・ゲーム」（2019年）、「ドラゴン桜」（2021年）、映画「私は貝になりたい」（2008年）、「祈りの幕が下りる時」（2018年）、「七つの会議」（2019年）など。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）