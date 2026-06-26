モデルの久間田琳加さんは6月25日、自身のInstagramを更新。美しい背中や脚が際立つコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：久間田琳加さん公式Instagramより）

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モデルの久間田琳加さんは6月25日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ、夏らしいコーディネートを公開しました。

【写真】久間田琳加が美背中＆美脚を披露

「全部が綺麗で素敵」

久間田さんは「わたしの夏」とつづり、16枚の写真を投稿。1〜3枚目は、背中が開いた白いトップスとデニムパンツを合わせたコーディネートです。4、5枚目では、スリットの入った黒いロングドレスで美脚をのぞかせています。8〜10枚目では、オーバーサイズのシャツからほっそりとした白い脚があらわになっており、かわいらしく色っぽいです。どのコーディネートでも、すらりとしたスタイルが際立っています。

コメントでは「あぁ、ぜんっぶかわいいっ！！」「スタイル良すぎる」「美しい〜」「琳加さんの背中すごく綺麗です！全部が綺麗で素敵です！」「スタイルが良く　ドキドキしてしまいました！」「綺麗すぎる可愛いすぎる」「夏服いいね　大人りんくまコーデ？全部かわいい　スタイルが完璧すぎる〜」「オフショルコーデにジーンズ履いてかっこ可愛いよ」と、絶賛の声が寄せられました。

「目指したいサマーな女性像」

24日には「目指したいサマーな女性像」とつづり、顔がアップになったショットを公開していた久間田さん。メイクの雰囲気が大人っぽく、魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)