「背中すごく綺麗」久間田琳加、夏コーデで美背中＆美脚を披露！ 「スタイルが完璧すぎる」「美しい」
モデルの久間田琳加さんは6月25日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ、夏らしいコーディネートを公開しました。
【写真】久間田琳加が美背中＆美脚を披露
コメントでは「あぁ、ぜんっぶかわいいっ！！」「スタイル良すぎる」「美しい〜」「琳加さんの背中すごく綺麗です！全部が綺麗で素敵です！」「スタイルが良く ドキドキしてしまいました！」「綺麗すぎる可愛いすぎる」「夏服いいね 大人りんくまコーデ？全部かわいい スタイルが完璧すぎる〜」「オフショルコーデにジーンズ履いてかっこ可愛いよ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】久間田琳加が美背中＆美脚を披露
「全部が綺麗で素敵」久間田さんは「わたしの夏」とつづり、16枚の写真を投稿。1〜3枚目は、背中が開いた白いトップスとデニムパンツを合わせたコーディネートです。4、5枚目では、スリットの入った黒いロングドレスで美脚をのぞかせています。8〜10枚目では、オーバーサイズのシャツからほっそりとした白い脚があらわになっており、かわいらしく色っぽいです。どのコーディネートでも、すらりとしたスタイルが際立っています。
「目指したいサマーな女性像」24日には「目指したいサマーな女性像」とつづり、顔がアップになったショットを公開していた久間田さん。メイクの雰囲気が大人っぽく、魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)