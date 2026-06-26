復調気配をまたもエースが断ち切った。ブルージェイズは２５日（日本時間２６日）、本拠地ロジャース・センターで行われたレンジャーズ戦に５―６で敗れ、３連敗。５月２９日（同３０日）以来となる勝率５割復帰を２２日に果たしながら、再び借金生活へ転落し、３９勝４２敗となった。

重い空気をさらに濃くしたのが、先発したケビン・ガウスマン投手（３５）の乱調だ。連敗ストップを託されたはずのベテラン右腕は、初回に先制本塁打を浴びると、３回にも一挙５点を失った。６回を投げ切ったとはいえ、１０安打６失点、２四球４奪三振。許した３本塁打すべてがダメージとなり、試合の流れを序盤で手放した。

これでガウスマンは直近２登板で計１７自責点。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は、６月に２０イニングで防御率７・６２と苦しむ現状に着目し、ファンが不安を募らせるのも無理はないと指摘した。前回のカブス戦前までは防御率３・４１と安定していただけに、単なる一過性の乱れなのか、根本的な問題の兆候なのか。首脳陣も見極めを迫られつつある。

打線は沈黙したわけではない。岡本和真内野手（２９）は９回に今季１８号２ランを放つなど２安打をマークし、最後まで反撃ムードをつくった。だが、いくら本塁打＆打点チームトップの主砲格が快音を響かせても、エースが登板日にチームを上昇気流へ乗せられなければ、同じ負のループは繰り返される。３点を返した５回、２点差に迫った９回の粘りも、序盤の６点ビハインドを覆すには足りなかった。

ブルージェイズはア・リーグ東地区、そしてワイルドカード争いへの再浮上を狙う立場にいる。しかし、先発ローテの柱が勝負どころで炎上を重ねるようでは、反攻の設計図は描けない。前出のＯＮ ＳＩは次回登板でも同じ姿が続けば、球団は将来を見据えた厳しい決断を迫られ、８月３日（同４日）のトレード期限までに先発投手補強を検討すべきだと提言している。

岡本の一発を勝利に変えられなかった敗戦は、単なる１敗ではない。浮上しそうで浮上し切れないブルージェイズの停滞を象徴する夜となった。ガウスマンがエースの威信を取り戻せるかどうか。チームの夏場の命運は、そこにかかっている。