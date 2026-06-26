【2026夏トレンド】遊び心をくすぐる♡ 透け感×ネオンカラーの「クリア小物」をご紹介！

マンネリ化しがちな夏コーデは、小物で盛るのが正解！そこで今回は、ひと目で夏気分を高めてくれる「クリア小物」をご紹介します。ビーズバッグやジェリー素材のアイテムなど、コーデに取り入れるだけで一気にトレンド感が増すアイテムが続々登場♡ この夏、ぜひゲットしてくださいね。

ひと目で夏気分を高めてくれる、透け感×ネオンカラーのアイテムが続々登場♡ 今季は、キャッチーな小物で遊びを効かせるのがトレンドなんです！

Item 編集部厳選のクリア小物をCHECK♡

キラッと華やかな【ビーズバッグ】を主役に

【A】リボンビーズバッグ（11.5×16×1.5cm）1,699円／GRL

▶︎アクセ感覚で使えるコンパク トサイズがおかわ。

【B】フルーツチャームつきビーズバッグ（13×20×4cm）17,930円／LILY BROWN

▶︎今季ブームな愛らしいフルーツモチーフでサマー気分UP。

ビーチのお供に【映えネオン】なアイテムを♡

【C】ピンククリアミニトートバッグ（18×28×10 cm）（一部店舗限定）4,990円／babyGap（Gap）

▶︎映え確実なネオンピンク。

【D】ピンクサングラス 3,960円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）

▶︎リゾート気分を高めるお目立ちフレーム。

【E】赤クリアサンダル（1cm）（オンライン限定）4,990円／Gap

▶︎足元に夏映えカラーでアクセントをON。

ひとクセ効いた【カラージュエリー】が豊作

【F】ブルーレンズサングラス 4,400円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

▶︎まるで海外セレブなBIGフレーム。

【G】クリアスタッズベルト 1,429円／WEGO

▶︎ハートスタッズで甘さをIN。

【H】ピンクラメバングル 550円／WEGO

▶︎ほんのりラメにキュン。

【I】オレンジバングル 8,640円／アビステ

▶︎夏の日差しに映えるごきげんカラー！

【J】ブルーイヤリング 8,140円／アビステ

▶︎レトロな大きめアクセでしゃれ見え。

【K】ゴールドドーム型リング 9,900円／アビステ

▶︎手元に宿るヴィンテージなムード♡

【L】ターコイズブルーブレスレット 20,900円／アビステ

▶︎夏映えするターコイズブルー。

アイコニックな【ジェリー素材】が今季の大本命♡

【M】グリーンジェリーバッグ（21.5×28×14cm）4,400円／Birthdayroom（アンティローザ）星型ヘアピン（2個セット）1,098円、ピンクパールリボンストラップ 770円／ともにSPINNS ボーダーヘアピン（2個セット）550円、白パールチャーム 990円／ともにラティス

▶︎Y2Kムードなミントグリーンが今年顔。

【N】ジェリーシューズ（1.5cm）2,090円、フラワーパーツアクセサリー 880円／以上ラティス

【O】同 ジェリーシューズ（1.5cm）2,090円、フラワーパーツアクセサリー 880円／以上ラティス

▶︎ジュリーサンダルは、パーツでとことんデコるのが流行中♡

撮影／中村彩子 スタイリング／仲田千咲

※バッグのサイズは（タテ×ヨコ×マチcm）、 ヒールの高さ（cm）は編集部調べです。