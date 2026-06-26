◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

前田大然が２０１６年、当時Ｊ２の松本でプロキャリアをスタートさせた際に監督を務めていたのが、反町康治氏（６２、現Ｊ１清水ＧＭ）。山梨学院高からプロ入りの道を模索していたものの、なかなか進路が決まらなかった１５年１２月、ラストチャンスとして松本の練習に参加。数度のテストを経て反町氏が合格を出し、プロへの扉が開かれた。

当時から際立っていたのは、現在と同じ攻守両面での圧倒的なスピード。「元々そんなにうまい選手ではなかったけれど、スペースに出ていく力や、相手ＤＦへの二度追い、三度追いは特別だった」と振り返る。「言葉で言うのは簡単だけれど、それを実践できる選手はほとんどいない。初速と加速もある。羨ましいよ。動物的だな。数字や走るスピードを見てもやっぱり尋常じゃない」

当時はシュート精度に課題があり、反町氏が練習後に「大然、やるか？」と声をかけ、マンツーマンで２０〜３０分間、居残りシュート練習をするのが日課。周囲のサポートと圧倒的なスピードを武器に一気に駆け上がっていった。高校時代までは縁のなかった日本代表として、２１年の東京五輪、２２年カタールＷ杯に出場して得点を記録した。

前回大会、反町氏は日本協会の技術委員長。日本代表団長として試合を見守っていたが、決勝Ｔ１回戦のクロアチア戦で前田がゴールを決めた瞬間だけは、特別な感情に包まれたという。「大然がこぼれ球を押し込んで得点を決めた時は、日本代表の団長としての自分がいた一方で、その裏側では涙が出るくらいうれしかった」と振り返る。「今回も楽しみだね」と期待していた恩師に成長を示す、２大会連続得点の偉業となった。（後藤 亮太）