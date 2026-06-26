【Ｗ杯】「動物的だな。やっぱり尋常じゃない」前田大然のプロ入りラストチャンスで合格を出した恩師が語る才能
◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）
前田大然が２０１６年、当時Ｊ２の松本でプロキャリアをスタートさせた際に監督を務めていたのが、反町康治氏（６２、現Ｊ１清水ＧＭ）。山梨学院高からプロ入りの道を模索していたものの、なかなか進路が決まらなかった１５年１２月、ラストチャンスとして松本の練習に参加。数度のテストを経て反町氏が合格を出し、プロへの扉が開かれた。
当時から際立っていたのは、現在と同じ攻守両面での圧倒的なスピード。「元々そんなにうまい選手ではなかったけれど、スペースに出ていく力や、相手ＤＦへの二度追い、三度追いは特別だった」と振り返る。「言葉で言うのは簡単だけれど、それを実践できる選手はほとんどいない。初速と加速もある。羨ましいよ。動物的だな。数字や走るスピードを見てもやっぱり尋常じゃない」
当時はシュート精度に課題があり、反町氏が練習後に「大然、やるか？」と声をかけ、マンツーマンで２０〜３０分間、居残りシュート練習をするのが日課。周囲のサポートと圧倒的なスピードを武器に一気に駆け上がっていった。高校時代までは縁のなかった日本代表として、２１年の東京五輪、２２年カタールＷ杯に出場して得点を記録した。
前回大会、反町氏は日本協会の技術委員長。日本代表団長として試合を見守っていたが、決勝Ｔ１回戦のクロアチア戦で前田がゴールを決めた瞬間だけは、特別な感情に包まれたという。「大然がこぼれ球を押し込んで得点を決めた時は、日本代表の団長としての自分がいた一方で、その裏側では涙が出るくらいうれしかった」と振り返る。「今回も楽しみだね」と期待していた恩師に成長を示す、２大会連続得点の偉業となった。（後藤 亮太）