◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

日本代表ＭＦ前田大然（２８）が先発起用に応え、価値ある先制点を奪った。後半１１分、ＧＫとの１対１を制した。２２年カタールＷ杯決勝トーナメント（Ｔ）１回戦クロアチア戦以来、２大会連続得点で本田圭佑（１０、１４、１８年）、ＦＷ岡崎慎司（１０、１４年）に続く日本のＷ杯史上３人目の複数大会得点。

千載一遇のチャンスを逃すわけにはいかなかった。０―０の後半１１分、前田はＭＦ堂安のスルーパスに合わせ、タイミングよく抜け出した。ＧＫとの１対１は「トラップだけ集中しようと。トラップは決まったので、後は流し込むだけでした」。均衡を破るゴールにスタジアムが揺れた。

２試合ぶりとなる先発のピッチ。持ち味のスピードを存分に発揮し、攻守両面で相手の脅威となった。国際サッカー連盟によると、時速２０キロ以上で走った「スプリント」の回数は両チーム最多９５回。貴重な先制点は、Ｗ杯での日本代表史上３人目となる複数大会でのゴール。チームとしても１８年ロシア大会の１大会最多ゴール（６点）を更新する、今大会７点目となった。

ＦＷの番号として定着する「背番号１１」だが、日本に限れば過去Ｗ杯７大会２５試合で通算１ゴールのみ。一部で“背番号１１の呪い”として語り継がれていたが、前回カタール大会では「２５」を背負った前田が、不遇の歴史に終止符を打つ得点にもなった。「やっぱりうれしかった。たくさんの人が応援してくれたので、その期待に応えられてよかった」と胸を張った。

今でも鮮明に記憶に残っているＷ杯の光景がある。１０年南アフリカ大会のデンマーク戦で、ＭＦ本田圭佑が決めたＦＫだ。当時、中学１年生だった前田は、無回転の軌道でゴールに吸い込まれた衝撃的なＦＫに大興奮。次の日には両親に頼み込み、公式使用球「ジャブラニ」（アディダス社）を購入してもらった。

Ｗ杯のゴールが持つ力を体感しているからこそ、「逆に今回ゴールを決めて、小さい子供たちが、あのボール（北中米Ｗ杯公式球・トリオンダ）を買おうと思ってもらえるように頑張りたい」と語る。あの日の自分のように、サッカー少年少女の記憶に残るゴールを決める―。前回のカタール大会クロアチア戦に続く、大舞台でのゴールが日本に力を与えた。

ＰＫ戦で敗れたクロアチア戦に続き、この日も自身のゴールで勝利に導くことはできなかった。「決勝トーナメント進出はうれしいけど、次に勝たないと突破した意味がない」。日本が世界に誇るスピードキングは、まだまだゴールに飢えている。（岡島 智哉）