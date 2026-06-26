女性７人組グループ・Ｇｉｒｌｓ²（ガールズガールズ）がデビュー７周年を迎えた２６日、初の日本武道館公演「Ｓｅｖｅｎ×Ｓｅｖｅｎ ｉｎ Ｂｌｏｏｍ−Ｔｈｅ Ｌｉｖｅ−」を開催。７年がかりでたどり着いた念願の夢舞台。冒頭からアクセル全開のパフォーマンスを披露し、ファン８０００人を魅了した。

最新アルバムのリード曲「ＢＬＯＯＭ！ＢＬＯＯＭ！ＢＬＯＯＭ！」で幕開け、リーダー・鶴屋美咲（２３）は「武道館やばい！」と大興奮。二つの台風が本州に近づく中での開催となったが、菱田未渚美（みなみ＝１９）は「７周年という記念すべき日に、ファンの方と過ごせてすごくうれしいです」と笑顔を見せた。

小川桜花（ようか＝２２）は「ライブをいっぱいやってきたけど、言葉に表せない気持ちになっています」と本番前に心境を吐露。武道館という場所を「私の中では、アーティストをやるなら立たなければならない場所だと思っていた。先輩も立っているので、登竜門というイメージがあった」と位置づけて、「時間はかかっちゃったけど、かなえられてうれしいです」と感激した。

異国の地で戦うサッカーＷ杯日本代表に向け、２０１０ＦＩＦＡワールドカップ財団法人日本サッカー協会公認日本代表応援ソングに起用されていたＥＸＩＬＥの「ＶＩＣＴＯＲＹ」をカバー。午前中にスウェーデン戦を観戦し、本番に挑んだ。山口綺羅（きら＝２２）は「頑張っている皆さんを見ると、もっと頑張らないといけないなって」と刺激を受けていた。

ステージでは、１０月のホールツアーの開催が発表された。