桑田佳祐、『Mステ』でタモリにまんじゅう差し入れ 遊び心あふれる演出に笑い
桑田佳祐が、26日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）に出演。テレビ朝日系アニメ『あかね噺』エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」と、同アニメのオープニング主題歌「人誑し／ひとたらし」の豪華2曲をテレビ初披露した。
【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様
トークパートでは、「恋愛経験がない」というモナキのおヨネに、「丸秘」と書かれた封筒に入った娯楽雑誌『プレイボーイ』をプレゼントし、スタジオを爆笑に包んだ桑田。演奏前には真剣に楽曲の説明をしていると思いきや、「あ、あ、あ、あれある？」とスタッフに呼びかけ、「タモリさんに何も持ってこないのも…」と言いながら、まんじゅうとお茶を差し出した。タモリも「お茶置くところじゃないんだけどなぁ」と困りながらもうれしそうな様子を見せ、共演者たちも手にまんじゅうを持ちながら、桑田の演奏を楽しんでいた。
「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」では、ベースの山内薫とジャンプしながら演奏するなどアグレッシブなパフォーマンスを披露。「人誑し / ひとたらし」ではギターを置き、ファンキーな動きも交えながらパフォーマンス。山内＆ギターの斎藤誠との息の合ったダンスでも盛り上げた。ドラムの河村“カースケ”智康のグルーヴも気持ちよく、2曲をフルコーラスで届け、最後はカメラに向かっておどけながら感謝を伝えた。
番組のラストでは、桑田から「丸秘」プレゼントとまんじゅうを受け取った竹原ピストルが「こんなにお土産もらっちゃって」とうれしそうな様子を見せ、モナキも「封筒の中身が楽しみです！」とコメントした。
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