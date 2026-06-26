平原綾香、艶やかな黒の着物姿で高市早苗首相と2ショット披露「とても素敵です」「凛としていて、美しいですね」
歌手の平原綾香（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。「本日、きもの大使として日本きもの連盟のみなさまと高市早苗首相に表敬訪問いたしました」と報告し、艶やかな黒の着物姿で高市早苗首相（65）との2ショットなど、複数の写真を披露した。
【写真】「凛としていて、美しいですね」艶やかな黒の着物姿で高市早苗首相との2ショットを披露した平原綾香
平原は「今回は、今年3月に米首都ワシントンで行われた『全米桜祭り』の開会式で歌わせていただいた際に着用したお着物で訪問させていただきました。桜の模様をあしらった総絞りのお着物です！平井卓也衆院議員にも同席いただきました。私も、きもの大使としてこれからも着物の素晴らしさを音楽を通じて発信していこうと思います！」と今後への思いもつづった。
この投稿にファンからは「とても素敵です」「とても凛としていて、美しいですね」「お互い音楽好きなお二人が素敵な和服を着て撮影 素晴らしいことです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「凛としていて、美しいですね」艶やかな黒の着物姿で高市早苗首相との2ショットを披露した平原綾香
平原は「今回は、今年3月に米首都ワシントンで行われた『全米桜祭り』の開会式で歌わせていただいた際に着用したお着物で訪問させていただきました。桜の模様をあしらった総絞りのお着物です！平井卓也衆院議員にも同席いただきました。私も、きもの大使としてこれからも着物の素晴らしさを音楽を通じて発信していこうと思います！」と今後への思いもつづった。
この投稿にファンからは「とても素敵です」「とても凛としていて、美しいですね」「お互い音楽好きなお二人が素敵な和服を着て撮影 素晴らしいことです」などのコメントが寄せられている。