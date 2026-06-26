アイドルグループ・モーニング娘。’26の牧野真莉愛さん（25）が24日、約12年にわたり在籍した『モーニング娘。』を卒業しました。卒業セレモニーでは、筋金入りのファンだというプロ野球・北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督から贈られた手紙に涙を浮かべる一幕もありました。

牧野さんは2012年11月よりハロプロ研修生として活動。2014年9月にモーニング娘。12期メンバーとして加入し、2015年4月発売のシングル『青春小僧が泣いている／夕暮れは雨上がり／イマココカラ』でCDデビューを果たしました。2025年からはサブリーダーを務めるなどグループをけん引してきたほか、バラエティー番組やファッション誌での仕事をはじめ、野球関連の番組や始球式への出演など個人でも活躍してきました。

■初センター曲など全31曲を披露

東京・日本武道館で開催された、『モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final 〜牧野真莉愛 卒業スペシャル〜』。春のコンサートツアーの千秋楽でもあり、現体制ラストとなる公演を見届けようと会場には約1万人のファンが集まりました（主催者発表）。

開演前から会場が牧野さんのメンバーカラー・ピンクのペンライトに染まるなか、『THE マンパワー！！！（updated）』で幕開け。牧野さんは1曲目から持ち前の全力投球のパフォーマンスで盛り上げました。会場全体から「真莉愛」コールが巻き起こった初めてセンターを務めた楽曲『そうじゃない』のほか、『ザ☆ピ〜ス！(23 Ver.)』『LOVEマシーン(updated 23 Ver.)』など懐かしのヒット曲もメドレーで披露。アンコールも含めて全31曲をパフォーマンスしました。

終盤には、メンバーから牧野さんへメッセージを伝える一幕も。腰椎椎間板ヘルニアのため、パフォーマンスへの参加を休止していたリーダーの野中美希さんもこの日の公演に駆けつけ、同期の門出に涙しながら、自身のパフォーマンスへの参加が「真莉愛の卒業コンサートに間に合ってよかった」と喜びを語り、また、加入発表がされた日本武道館でやりたかったことがあるとステージ中央へ向かうと、牧野さんのキャッチフレーズ「まりあんLOVEりん！」を2人でかわいらしくポーズ。そして「この先の真莉愛の舞台が、さらに自由でキラキラしたものでありますように」と抱き合いました。

■18期メンバーも日本武道館のステージに登場

また、このライブには先日発表された18期のメンバーも参加しました。3月に加入が発表された杉原明紗さんは多くのパフォーマンスに参加したほか、安田美結さん、鈴木もあさん、石川華望さんも登場して、好きな給食のメニューをあげながら自己紹介。先に18期メンバーとして活動していた杉原さんは「切磋琢磨（せっさたくま）して頑張っていきたいです！」とまっすぐに話し、新メンバー4人はファンと先輩メンバーにむけて「よろしくお願いします！」と改めて挨拶しました。

■新庄剛志監督から手紙 「ここから真莉愛ちゃんが主役の新しいシーズン」

卒業セレモニーでは、1998年にリリースされたモーニング娘。のメジャーデビューシングル『モーニングコーヒー』をオマージュしたドレスを身にまとって姿を見せた牧野さん。

花束の贈呈ではモーニング娘。OGの飯田圭織さんが登場。牧野さんの加入発表を見て一目ぼれしたといい、「この子はいつかモーニング娘。を引っ張る存在になると思ってた」と回顧。普段から交流があり、「真面目で努力家な真莉愛を知っている」と話し、「自分の卒業では泣かなかったけど」と感極まりながら「これからも似たもの姉妹で仲良くしてください！ おつかれさまでした！」とメッセージを送りました。

さらに日本ハムファイターズのゼネラルマネージャー代行・木田優夫さん、山粼福也選手からのビデオメッセージが流れると、マネージャーから手紙を渡された牧野さん。手紙は牧野さんが敬愛するという新庄剛志監督からで、普段から球場に足しげく通っている牧野さんに「誰よりも熱くファイターズを応援してくれる姿、見ていました」と感謝を伝え、「僕はよく『人生は楽しんだもの勝ち』と言っています。卒業は終わりじゃありません。ここから真莉愛ちゃんが主役の新しいシーズンです」「これからもファイターズを応援してください。そして、自分自身の夢も今まで以上に応援してあげてください」と新たな道へと進む牧野さんへエールを送りました。

また「ビデオコメントをと言われましたが、整形しすぎて誰かわからなくなってるのでお手紙にさせてもらいます。真莉愛ちゃんから今までたくさんのお手紙をもらったので、そのお返しになれば」と新庄節で締めくくると、モニターには牧野さんが呼んでいるという“新庄つーたん”という名前とツーショット写真が映し出され、牧野さんは「私がつーたんって呼んでるから、自分で言ってくれてうれしんじょう！」と目に涙を浮かべながらも笑顔。そして「今日までこんなどうしようもねェおれを愛してくれてありがとう！」と自身が愛する漫画『ONE PIECE』のセリフを引用しながら、ファンへのメッセージを伝えました。