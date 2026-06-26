二宮和也さん（43）が25日、映画の特別イベント『シークレットシネマ』に登場。撮ってみたい映画について明かしました。

『シークレットシネマ』は、映画を愛するアンバサダーが選んだ“人生で一度は映画館で観てほしい一本”を、当日までタイトルを伏せて上映するという1日限りの特別イベント。アンバサダーに就任した二宮さんは、コメディー映画『リバー、流れないでよ』を選びました。

二宮さんは普段見る映画を選ぶ時の基準について、「僕は基本的に1人で見て楽しめるかどうかっていうことが重要かなと思っていまして」とコメント。

また、「作っている側の人間の特権と言いますか、やはりお客さんと一緒に作ったものを見て、そこでダイレクトに評価を受けるっていうことで1つの作品が完成すると思っているので、自分の（出演した作品）も見に行くし、あとはもう（上映の）時間帯ですね。今やっていて今入れるところっていうのは割と出会うきっかけとしては非常に素晴らしいと僕、個人的には思っているので」と思いを明かし、「（作品との）偶発的な出会いを求めているかもしれないですね」と語りました。

■「無声映画はやってみたい」

数多くの作品に出演してきた二宮さん。司会者から“撮るならどんな映画を撮ってみたいか”を聞かれると、「いろいろな映画が存在しているので、そこの幅を広げるという意味でもそうですし、作品としてもうまく段取りができれば、無声映画はやってみたいなと思いますね」とコメント。

さらに、「やっぱり、いま情報量が多すぎるから、しゃべっている人もいればそれにテロップが出て、音楽が鳴ってとか、説明が出てきてとかあるけど、テレビから音が出ないっていうことはある種の異常事態なわけであって、“え？どうした？”ってなる。っていうことをみんなで共有するという点で言うと、映画で無声はなかなかチャレンジだなとは思っていますけどね」と明かしました。