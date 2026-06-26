森保監督「日本サッカーが確実に成長している」日本代表3大会連続GS突破！次戦ブラジルに決定【サッカーW杯】



森保一監督 PHOTO:Getty Images

＜2026年6月26日 FIFAワールドカップ2026 グループF第3節 日本 1-1 スウェーデン＞

サッカー日本代表が6月25日（日本時間）、ワールドカップ（W杯）北中米大会のグループステージ最終戦でスウェーデン代表と1-1で引き分け、F組2位でグループステージを突破。

ノックアウトステージ1回戦でW杯優勝5回を誇るブラジルとの対戦が決まった。日本のノックアウトステージ進出は3大会連続。

「グループリーグを自力で突破することを今大会も続けることができた。日本サッカーが確実に成長しているということ」

日本代表の森保一監督は1勝2分け負けなしで決めた、3大会連続でのグループステージ突破について、そう評価した。

勝ち点1差に日本に勝って自力突破を目指すスウェーデンの一戦は、日本代表指揮官が「甘い戦いにはならない」と予想していた通りの展開になったが、日本は粘り強い守備で2位以内突破に必要な勝ち点1を手にした。

日本対策の1つとして「組織的な守備」を掲げていたスウェーデンは、序盤から守備を固めてロングボールを使い、手数をかけずにゴールに近いところからシュートに持ち込もうと迫ってきた。

日本は前半40分を前にDF板倉滉（アヤックス）の負傷交代と言うアクシデントもあったが、交代出場したDF谷口彰悟（シントトロイデン）が最終ラインを締め、ボランチのMF田中碧（リーズ）、MF鎌田大地（クリスタルパレス）らを中心にチーム全体で冷静に対応した。

だが攻撃ではなかなか相手を崩せずに苦戦。それでも前半20分過ぎに左サイドでMF中村敬斗（スタッド・ランス）からパスを受けたDF伊藤洋輝（バイエルン）の左クロスをFW前田大然（セルティック）がヘディングで狙ってクロスバーをかすめ、前半終了直前には再び左サイドの仕掛けから鎌田のパスを前田が落とし、中村が右足を振ってゴールを脅かした。

0-0で折り返した後半開始早々にも、鎌田のパスに田中がペナルティボックス外から狙い、その5分後にもオフサイドにはなったもののMF堂安律（フランクフルト）のクロスを鎌田がとらえて決定機を作った。

そして56分、右サイドの今大会初先発のDF菅原由勢（ブレーメン）からパスを受けた堂安がFW上田綺世（フェイノールト）とワン・ツー。相手DFの裏へ抜け出した前田へパスを通すと、セルティックFWが相手GKの動きを見ながら冷静に流し込んで先制した。

前田は試合後、「トラップだけ集中しようと思っていた。トラップがうまく決まったんで、あとは流し込むだけだった」と振り返り、「たくさんの人が応援してくれていたので、期待に応えることができてよかった」と言った。

粘りの守備とGK鈴木の好セーブ

しかし、その6分後に日本は失点。FWビクトル・ギェケレス（アーセナル）が中から右へ展開し、パスを受けたFWアンソニー・エランガ（ニューカッスル）が中に切り込んで左足を振り、同点にした。

前線に人数をかけて攻め込むスウェーデンに対して、引き分け以上で2位以内での突破が決まる日本は選手交代で対応。

失点の5分後にはFW小川航基（ナイメヘン）とMF伊東純也（ゲンク）を投入。

さらに75分にはW杯5大会連続出場となるDF長友佑都（F東京）とDF渡辺剛（フェイエノールト）を送り込み、守備を落ち着かせながら追加点の機会を探った。

終盤はスウェーデンが押し込み、エランガ、FWアレクサンダー・イサク（リバプール）に決定機を作られたが、GK鈴木彩艶（パルマ）がファインセーブを連発して阻止。引き分けで終えた。

GK鈴木は、「負けない勢いで次に迎えることはポジティブ」と言い、個の強い相手に対して「1対1で勝てなくてもカバーリングをしっかりすることや、コンパクトさのコーチングはしていた。堅い守備ができたんじゃないかと思う」と胸を張った。

谷口は、勝ち点1に「最低限の結果。勝てなかったが、しっかり次に進めたことはポジティブにとらえていいと思う」と言った。

前半の途中出場については「試合開始からベンチでも一緒胃戦っていた。テンションはゲームに出ている選手とほぼ変わらずに過ごせていた。いい入りができたと思うし、落ち着いた対応ができたと思う」と振り返った。

森保監督は、「勝ち切れればよかったが、スウェーデンも世界的な攻撃陣を擁している。最後に押し込まれた部分でしっかり耐えきって、勝ち点1を確実につかみとることを、チームとしてハードワークしてよく戦ってくれた」と述べて選手を労った。



（KK）



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）