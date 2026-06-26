◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３）が神セーブを連発し、チームを３位転落の危機から救った。後半アディショナルタイム（ＡＴ）にスウェーデンＦＷイサク（２６）の強烈なシュートをはじき出すなど、規格外の守護神が面目躍如の活躍で２位での決勝Ｔ進出に導いた。

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米ナッシュビルにある、森保ジャパンのベースキャンプ地の練習場。トレーニング中は日本代表の貸し切り運用となるため、一般客が立ち入ることはできない。

スウェーデン戦前日、その入り口付近で「ザイオン選手大好き 僕の名前もＺｉｏｎです」というボードを掲げている男の子がいた。ハッター志恩（ざいおん）くん（１２）は「神の国」とも呼ばれるユタ州ザイオン国立公園が由来で、ＧＫ鈴木彩艶と同じ名前。同名のスターに憧れを抱いていた。

この日はダラスへの移動日。鈴木彩はバスに乗り込む前にわざわざ敷地外に足を運び、志恩くんにサインと記念撮影の“神対応”。心優しい守護神の気配りに、志恩くんも「すごいうれしかった」と感激の様子。この日の大活躍も、志恩くんの目に届いたはずだ。