大学お笑い日本一を決める「笑学祭２０２６」の決勝が２６日、都内で行われ、愛知県出身のトリオ「よだれ模様」が優勝した。

未来のお笑い界を担う若手人材の発掘・育成を目的とした大学生のお笑い賞レース。この日は予選を勝ち抜いたファイナリスト１２組が登場した。総勢１０１２組の頂点に立った「よだれ模様」は名古屋大・西田陸人さん、松原晟頼さん、愛知大・若宮勝也さんによるトリオ。ファイナルでは、ふかわりょうやＡマッソ・加納らワタナベエンタ所属の６人の審査員から満場一致で優勝に選出された。

西田さんは「お笑いサークルとしては全国の大会で優勝したことがなかったので、初めて成し遂げられてめっちゃうれしいです」と笑顔。若宮さんは「名古屋から東京の大会に出るために何回も（夜行バスで）行って何回も負けてきた。こういう形で報われてうれしい」としみじみと語った。

優勝賞金は３０万円。３人で１０万円ずつ山分けするそうで、若宮さんは「自動車の免許を持ってなくて。この１０万円で（免許を取得して）車にいっぱいのりたい」と語ると、若宮さんは「僕はサークルに全額寄付します！」とうっすら笑みを浮かべながらも、太っ腹に宣言した。

優勝した「よだれ模様」にはワタナベエンターテインメント所属権が贈呈。今後の活動について、松原さんは「こんなことになるなんて考えていなかったので…。考え中でお願いします（笑）」と苦笑い。進学・大学院進学も視野に入れているが、アマチュアとしてお笑いを続けることに対しては意欲をみせていた。