アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が２６日に自身のＳＮＳを更新し、レアな２ショットを披露した。

インスタグラムを更新し、「『ＢＡＩＬＡ ８・９月合併号』オフショット 指原さんと初のビューティー撮影でした！なかなかないとくベチュな機会なので嬉しかったです 特別版はなんとリリミュウのバタールージュが付録 ランダムで１色付いてくるそうです 豪華すぎる〜！！本日発売です ぜひチェックお願いします」とつづった。花柄ワンピースやピンクシャツ、白のノースリーブトップスのコーディネートをシェアし、おでこを出したヘアスタイルで、グループのプロデューサーを務める指原莉乃との２ショットを披露した。

この投稿にファンからは「さっしーと並ぶことでよりお姉さん感増してて可愛いにゃんこ」「アイドルみりちゃんとは違うお姉さんなみりちゃんが見られて嬉しい」「まじかわいいデコだし良き」「前髪なしも可愛すぎるの天才！！！！」「神様指原様と大天使みりにゃ ご褒美ありがとう」「指原さんと二人でいると美人姉妹だ！」などの声が寄せられている。