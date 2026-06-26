◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３）が神セーブを連発し、チームを３位転落の危機から救った。後半アディショナルタイム（ＡＴ）にスウェーデンＦＷイサク（２６）の強烈なシュートをはじき出すなど、規格外の守護神が面目躍如の活躍で２位での決勝Ｔ進出に導いた。

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間一髪、右手が伸びた。１―１で迎えた後半アディショナルタイム（ＡＴ）３分、ＣＫからのピンチ。相手の至近距離からのヘディングシュートが枠内に吸い込まれていく中、身長１９０センチの鈴木が跳び上がると、右手がボールを捉えた。神コースを突くシュートに、神セーブで対応。チームに勝ち点１をもたらした。「準備はできていました」。涼しい顔で振り返ったが、表情には手応えと自信がにじんでいた。

決定機阻止だけでなく、ハイボール処理や冷静なパス出しでも存在感を発揮。１点を奪われても「失点してしまった時に次にできることは、複数失点しないこと。自分がしっかりゴールマウスに立つことがチームの安定感につながる」と堂々たるプレーを続けた。負ければ３位転落となっていた一戦で、価値あるドローに大きく貢献した。

浦和の育成組織時代の恩師・工藤輝央氏（４６）＝現・ＷＥリーグ三菱重工浦和ＳＤ＝は「（いつも）不安と闘っていて、不安を取り除くためにやることを全部つぶして『これだけやったんだから』と自信を持ってピッチに立ちたいと言っている」と明かす。

２４年１〜２月のアジア杯でＡ代表の正ＧＫに抜てきされるも、精細を欠くシーンも多く、５戦８失点でチームもまさかの８強敗退。鈴木は厳しい批判を浴びた。心配した工藤氏が連絡を入れると驚きの反応があった。「（８強敗退の）試合日に『オンライン英会話とピラティスをサボったんですよね。あの時にサボったことが良くなかった』と。すごいですよね。彼は全てを自分に向けるんですよ」

ブラジル戦でも、その“手腕”にかかる期待は大きい。勤勉なＧＫは「これから相手の映像を見て分析を進めます」と力を込め「中３日でタフ（な日程）だけど、タフだからこそ日本が力を発揮できると思う。この状況を楽しんで次につなげたい」と見据えた。かつてＧＫは“日本の泣きどころ”といわれてきた。それはもう過去の話だ。ブラジル戦でも、守護神の活躍なくして勝利は得られないだろう。（岡島 智哉）