俳優の波瑠さん（35）が25日、『夏のアートアクアリウム2026』開催記念イベントに登場。最近の推し活事情について語りました。

アサガオの柄に金魚の帯を合わせた、涼しげな浴衣姿で登場した波瑠さん。「ステキにコーディネートしていただきまして、とても涼しげに着させていただいているなと思います」と語りました。

また、波瑠さんはハマっていることがあるそうで「おいっ子とめいっ子の幼稚園の行事で盆踊りをやっているんですけれども、それを見に行って、小さな子たちが覚えた盆踊りを披露する。私の最近の推し活です」と話し、「キュンキュンします。止まらないです、シャッターを押す手が」と笑顔をみせました。

■波瑠、おみくじの結果に「私、大変寝ぼすけでございまして･･･」

さらに、金魚の形をしたおみくじに挑戦。おみくじの結果を見た波瑠さんは「あ！ 中吉でした！」と反応し、書かれていた内容について「“早寝早起きを心がけましょう”。私、大変寝ぼすけでございまして、頑張りたいと思います！」と話しました。

（6月26日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）