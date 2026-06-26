タレントのマツコ・デラックス（53）が、26日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、年齢による食欲の衰えについて打ち明けた。

お笑いタレント有吉弘行が、日常の動きに感じた衰えについて語ると、マツコは「三半規管って、どんどん衰えていく。無茶できなくなってきている」とつぶやいた。

食事でもそれを感じることがあったという。「この間、天丼を食ったら胸焼けして。ショックだった。1人前よ？普通。とうとう私、揚げ物で胸焼けするようになったわって」。さらに「うどん屋のトッピングなんて、揚げ物しかなかったわよ、昔。最近、気がつくと、ワカメしか乗ってない時とかある」と、意識が自然と揚げ物を避けている現状を明かした。

有吉は「その体、維持するの、結構大変じゃない？今後」と、素朴な疑問を口に。マツコは「この年になるまでこの体を維持すると、多少、食が細くなったところでビクともしない。なかなかうちの“建設会社”はしっかりしている。手抜き工事、一切してない」と、しゃれた表現で明かしていた。