詐欺だと気づけなかった理由…産前産後に100万円を失った女性が陥った心理とは
「まさか自分が詐欺に遭うなんて」作者自身が経験した詐欺被害をもとに「同じ思いをする人がいないように」と書き上げられた作品です。
物語は、一本の電話から始まります。
「もう一度言ってください」
「持ち逃げ……？」
電話口で告げられた信じがたい言葉。それは、産前産後という人生でも特に心身が不安定になりやすい時期に、100万円ものお金を失ったという現実でした。
>>マンガ「産前産後100万円詐欺られました。」を読む
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安心させるワナがたくさん。そのまま信用してしまったーーー
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詐欺被害のニュースを見ると、つい「なぜ気づかなかったのか」と思ってしまうことがあります。でも本作を読むと、その考え方が少し変わります。
漫画には詐欺の手口そのものよりも、「なぜ信じてしまったのか」が丁寧に描かれています。
相手は、いかにも怪しい人物ではありません。むしろ、腰が低く、長年相談に乗ってくれて、家族の節目も知っている人なのです…。8年かけて築かれた信頼が判断を鈍らせたのです。
そして本作が本当に描いているのは、100万円を失ったことではないのです。詐欺被害者が陥る自己否定のスパイラル。「騙された自分が悪い」「夫に言えない」「母に心配かけた」──被害を受けた側がなぜかひたすら自分を責め続ける構造とは…。
気になる続きとラストは、ぜひ本編で確かめてみてください！
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(NAPBIZブログスタッフ)