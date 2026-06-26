Saucy Dog、結成の地・大阪で開催した初単独ドーム公演『A NEW DAWN』のBlu-ray＆DVD化が決定

Saucy Dog が、1月にバンド結成の地である大阪で行った初の単独ドーム公演の模様を収めたライブBlu-ray＆DVD『Saucy Dog DOME LIVE「A NEW DAWN」20260104 KYOCERA DOME OSAKA』を9月16日にリリースする。

■初の単独ドーム公演に挑むメンバーの姿に密着したドキュメンタリー映像も収録

Saucy Dog初の単独ドーム公演『aucy Dog DOME LIVE 2026「A NEW DAWN」』は、1月4日に大阪・京セラドーム大阪で開催され3万5,000人を動員し、チケットはソールドアウトとなった。

ライブBlu-ray＆DVDには、ライブ本編に加え、初の単独ドーム公演に挑むメンバーの姿に密着したドキュメンタリー映像も収録。

オリジナルラミネートパス（仮）がもらえる早期予約受付もスタートした。詳細はオフィシャルサイトで。

なお、Saucy Dogは、7月21日に東京・東京ガーデンシアターで開催される『Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING …」』からライブ活動を再開。9月からは、全国5ヵ所8公演のアリーナツアー『Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋』を開催する。

■リリース情報

2026.09.10 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Saucy Dog DOME LIVE「A NEW DAWN」20260104 KYOCERA DOME OSAKA』

■関連リンク

Saucy Dog OFFICIAL SITE

https://saucydog.jp/