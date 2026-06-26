櫻坂46 四期生楽曲「We got your back」のMV公開！センターは佐藤愛桜が初めて担当

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櫻坂46が、新曲「We got your back」のMVを公開した。

■エネルギッシュなダンスや旗を用いた演出を通して、楽曲の持つ熱量や連帯感を表現

今月開催された『四期生ライブ』で初披露された「We got your back」は、櫻坂46が6月10日に発売した15枚目シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録されている四期生楽曲。センターは佐藤愛桜が初めて務めた。

自らの意志で未来へ漕ぎ出そうとする決意を描いた楽曲で、「漕げよ」「進め」と繰り返される力強いメッセージには、前へ進み続ける意志と、仲間と支え合いながら希望を掴もうとする思いが込められている。

MVでは、エネルギッシュなダンスや旗を用いた演出を通して、そんな楽曲の持つ熱量や連帯感を表現。四期生のフレッシュさと力強さが印象的な作品に仕上がっている。

監督は、田辺秀伸が担当。楽曲が持つまっすぐなメッセージを繊細な映像表現で描き出した。なお、田辺が櫻坂46のMVを手掛けるのは今回が初。

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/