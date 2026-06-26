King Gnuのメンバーが参加したパフォーマンス映像も大反響！アルゼンチン出身のポップデュオ“カトパコ”『THE FIRST TAKE』再登場

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“カトパコ”の愛称で知られるアルゼンチン出身のポップデュオ、カトリエル＆パコ・アモロソが『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。最新アルバム『FREE SPIRITS』収録曲「MUERO」の一発撮りパフォーマンス映像を披露した。

■King Gnuの勢喜遊、新井和輝がゲスト参加した「BABY GANGSTA」も公開中

Fred again..によるプロデュースでも知られ、トライバルなハウスサウンドが印象的な「MUERO」は、カトパコが2025年の『PAPOTA』ツアー期間中、多忙を極めるなかで制作した楽曲。

“立ち止まったら死んでしまう”という極限状態の感情をそのまま落とし込んだ一曲で、当時の張り詰めた精神状態がエレクトロニックなビートに乗せてポップに表現されている。

今回の『THE FIRST TAKE』では、6名のバックボーカルに加え、Maverick MomのメンバーON、そしてカトパコのバンドメンバーを迎え、原曲とはひと味違うフォーキーなスペシャルアレンジで披露。

なお、『THE FIRST TAKE』では、King Gnuの勢喜遊、新井和輝がゲスト参加し、大きな話題を呼んだ「BABY GANGSTA」のパフォーマンス映像も公開中。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『フリー・スピリッツ』

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

カトリエル＆パコ・アモロソ OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ca7rielandpacoamoroso/