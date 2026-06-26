中国スポーツメディアの直播吧によると、サッカーの元イングランド代表FWマイケル・オーウェン氏（46）はこのほど、中国貴州省の榕江県を訪れ、中国でプロリーグに匹敵する盛り上がりを見せている同県のアマチュアサッカーリーグ「村超」の選手らと親善試合を行った。

オーウェン氏は「ここの人々、食事、そして皆さんのサッカーへの情熱に深く感銘を受けた。（訪問した）小学校の児童らのスポーツに取り組む熱意にも驚かされた。この場所は私の心に深く残るものとなった」と語った。

「村超」の爆発的人気にも触れ「中国の大地の上でますます輝きを増していくと信じている」とし、実現すれば2002年以来となる中国代表のワールドカップ（W杯）出場についても「心から願っている」と語った。

1979年12月14日生まれのオーウェン氏は、イングランドプレミアリーグの96〜97年シーズンにリバプールでトップチームデビューを果たしゴールを記録。98年に18歳でW杯フランス大会に出場して「ワンダーボーイ（驚異の少年）」と呼ばれた。02年W杯日韓大会ではデビッド・ベッカム氏らとイングランド人気を支えた。代表では通算89試合に出場し歴代4位となる40得点を挙げた。クラブではレアル・マドリードやマンチェスター・ユナイテッドでもプレーし、13年に現役を引退した。（翻訳・編集/柳川）