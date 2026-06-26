接近している台風7号と8号について、最新の避難情報と今後の大雨に関して気を付ける注意点などを社会部・災害担当の藤吉記者が解説します。

■26日夜から27日にかけて東海・関東甲信越などで激しい雨

現在、京都府・精華町に警戒レベル5の緊急安全確保の情報が、朝から継続して発表されています。状況に応じて命を守る行動を取っていただければと思います。

レベル4の避難指示が出されている地域は、「紫色」で表示されています。危険な場所からは離れて安全な場所に避難するようにしてください。

気象庁などのホームページで見ることができる「キキクル」は、大雨による災害の危険度の高まりを5段階に色分けして、リアルタイムに確認できます。

26日午後7時前時点では、広い範囲に注意の段階を表す「黄色」が表示されています。静岡、神奈川などの三浦半島・伊豆半島なども黄色となっていますが、今後は東海地方、それから関東甲信地方などを中心に、26日夜から27日にかけて台風や梅雨前線などの影響で非常に激しい雨が降ることが予想されます。

今は黄色で表示されているところも、今後「赤色」、避難をする目安である「紫色」と危険度が高まる可能性もあるため、注意が必要です。

■車での避難には要注意 水圧でドアが開かないことも

――これからいざ避難となった時、どんな注意点がありますか？

2024年8月、岩手県盛岡市で台風10号が接近して、線状降水帯が発生しました。道路が冠水し、下り坂を激流となって水が流れているところを車が渡ろうとしています。

雨が降っていて暗いと、車で逃げたくなってしまうかもしれませんが、車が動けなくなったり、水圧でドアが開けられなくなったりすることもありますので、注意が必要です。無理に車では突っ込まないということが大切となります。

(2026年6月26日放送「news every.」より)