7人組ガールズグループGirls²（ガールズガールズ）が26日、グループ初の日本武道館公演「Girls² 7th Anniversary “Seven × Seven in Bloom −The Live−”」を開催した。

この日がデビュー7周年記念日で、最新アルバムのリード曲「BLOOM！ BLOOM！ BLOOM！」や「Melty Love」「チュワパネ！」など全33曲を披露。Gorieや、EXILE MAKIDAI（50）、GENERATIONS中務裕太（33）がサプライズ登場するなど、7周年を盛大に祝った。

サッカー日本代表からも力をもらい、ステージに立った。公演前はスウェーデン戦に熱狂したといい、隅谷百花（21）は「あまり詳しくはないけど、詳しいとか関係なく一緒に熱狂できる。アーティストの私たちも同じものを感じました」。小川桜花（22）は「すごくパワーをもらえた。同じようにファンの皆さんに力を届けようと思った」と、受け取ったパワーをステージで解き放った。中盤には10年の日本代表応援ソングだったEXILEの「VICTORY」をカバーし、武道館から日本の決勝トーナメント進出を祝った。【野見山拓樹】