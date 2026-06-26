「ウルトラジャンプ」でハーレムラブコメ「義母の愛はママならないっ!」（ほみなみあ名義）を連載している現役漫画家でコスプレイヤー・穂波あみが、22日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】想像が膨らむ、超ミニの制服ショット

自身のX（旧ツイッター）にも画像を掲載。椅子の上でひざ立ちになり、ちょっぴりくい込んだバックショット、ポールをはさんじゃってる姿、少し緩めに脚を開いた姿など“スキあり”なショットを連発した。白のシースルーワンピース衣装でのショットもあったが「オフショ、もうちょっとセクシーなやつ載せようか迷って日和った」とSNSではついつい自制してしまったことも明かした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。普段のコスプレ衣装では露出度の高いものも多いが「今までのグラビアで一番大人っぽかったと思います。」とチャレンジングな撮影だったことも明かしている。黒の衣装に白い靴下というややマニアックな姿もあるが「コスプレ感があって撮影に入りやすかったですね」とコメントした。



同号は一ノ瀬瑠菜が表紙＆巻頭を担当。山岡雅弥、三田悠貴、葉月つばさ、古川杏も登場している。



（よろず～ニュース編集部）