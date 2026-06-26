サッカー日本代表は２５日（日本時間２６日）、北中米Ｗ杯の１次リーグ最終戦でスウェーデンと対戦し、１ー１と引き分け、グループ２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。お笑いコンビ「カカロニ」の２人は、米ダラスの試合会場で生観戦。スポーツ報知の取材に、好守連発のＧＫ鈴木彩艶をたたえた。２９日（同３０日）のブラジル戦に向けて「真っ向勝負できるのは夢のよう」と語り、ジャイアントキリングを願った。

無敗（１勝２分け）での１次リーグ通過も、２人は浮足立つことなく、次戦を見据えていた。すがや（３５）は「決勝Ｔでブラジルと戦うんだと、気持ちは高まっています」。現地の日本のサポーターからも伝わってきたようで、栗谷（３６）は「２位通過が決まった瞬間、『ブラジルに勝とう！』みたいな雰囲気でした」と会場の様子を明かした。

３戦連続で観戦中だが、すがやは「先制点を取って今まで通りやった方が良かったところを、受け身になりすぎたかな」と選手の動きに変化があったと指摘。一方の栗谷は「応援する側が安心してしまった部分があったかもしれない」と自身の応援姿勢を反省した。

試合終盤のスウェーデンの猛攻に対し、神セーブを連発した鈴木彩艶を大絶賛。栗谷は「なぜか、２点目は取られないだろうなという感覚がありましたね」。鈴木のユニホームを持っていたすがやは「（ユニホームを）掲げていました。誇らしかったです！」。これで欧州勢相手に１１戦無敗となり「組織力はすごい。アルゼンチンと同じぐらい（レベルが高い）」と太鼓判を押した。

好試合が続くサムライブルーに魅了される海外のファンも、日に日に増加している。日本国内でも売り切れ続出のアウェーユニホームが現地でも大人気。この日は開場から１５分で品切れになったという。１着購入できた栗谷は「外国人に『どうしても買いたいから譲ってくれ』と言われて。『譲れないんだよ』と説明したら、すごくがっかりしていた。みんな日本のユニホームが欲しいんだっていうのが、すごくうれしかった」と誇らしげに語った。

次戦は王国ブラジル。２０１４年のＷ杯から現地観戦を始めたすがやは「この１２年で、日本がリスペクトされるようになって真っ向勝負できるのは夢のよう」と感慨深げだ。キーマンにＭＦ鎌田大地（すがや）とＤＦ冨安健洋（栗谷）を挙げ、すがやは「（彼が）頑張ってもらわないと困ります」。栗谷はブラジルのエースＦＷビニシウス・ジュニオールを「完全に抑えるんじゃないかな」と予想した。

栗谷は仕事のため帰国の途に就く。相方にＭＦ久保建英のユニホームを託すと「ブラジル戦で復帰する可能性もあると思う。タケのユニホームを掲げてほしい」。その思いを受けたすがやは「出てきたら全力で掲げて名前を叫びます！」と約束した。（古本 楓）

◆カカロニ ボケの栗谷、ツッコミのすがやのコンビ。２人ともサッカー経験者で、名前の由来は好きな選手（カカ、ロナウジーニョ）から。２０１６年結成。栗谷は高校時代、神奈川県大会ベスト４。すがやはサッカー歴１５年。