お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が意外な場所からサッカー日本代表にエールを送った。

２６日にインスタグラムで「チュニジア戦観にメキシコ行くつもりが、アメリカの島行っちゃった！オッチョコチョイのノリでメンゴ！！」と書き始め、「チュニジア戦、スウェーデン戦、ＯＫＯＫ！予定通りグループリーグ突破！！」と喜びをつづり、背番号１０番で「ＫＩＮＡＳＨＩ」と書かれたオリジナルの日本代表ユニホームを着た姿や妻で女優の安田成美との２ショットをアップした。

続けて「さて次はブラジル！ブラジルーーー！！ペレ＆ジーコ＆セルジオ越後のサッカー王国！！またも勝つ時がやってくる！ユニフォームはほぼ帝京！ブラジル魂に気をつけろ！！」と日本が次戦で戦うブラジル代表を警戒し、ペレとの２ショット写真などを披露した。

さらに「森保監督、３ＸＬの新ユニフォーム届いたよ、ありがとー！！」と記して、マジックで「もりやすかんとく（ぽいち）１７」と書いた日本代表のアウェーユニホームを公開した。

最後に「あ、そういえば！日曜日、初耳学放送決定！！ＭＢＳに出演立候補！！ＯＫ出たんで、取材＆許可だらけ！！俺のいいところだけが放送予定！評判上がることだけを祈る！！頼む！！恥ずかしいからニュースにしないでくれ！と、木梨は木梨らしいコメントを出している」と告知し、「ご無沙汰でんでんさん＆いつもの光石研！！ほな、明日ラジオで！！」と締めくくった。

この投稿には「ユニフォーム素敵」「自撮り素敵」「お手製も最高」「青が似合うねぇ〜」「ノリさんなるさーんアロハ」「このユニフォームほしい」などの声が寄せられている。