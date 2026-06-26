『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』7月放送 9月から来年3月まで隔月で全6回放送
ニッポン放送は26日、5月8日に放送し大きな反響があった特別番組『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』の第2回を7月24日（22時〜24時）に生放送することを発表した。さらに9月から2027年3月まで隔月で全6回放送する。
【写真】その人出るの！『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』7月出演者たち
『ウマ娘 プリティーダービー』は、Cygamesによるクロスメディアコンテンツ。テレビアニメやゲームなどで実在する競走馬をモチーフにした物語が展開されている。第2回となる7月24日の放送では、2024年に公開された劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』出演声優の、ジャングルポケット役・藤本侑里、ダンツフレーム役・福嶋晴菜、テイエムオペラオー役・徳井青空の3人がパーソナリティを務め、ゲストにはアニソンシンガーのオーイシマサヨシが登場する。
番組では『ウマ娘』に関する様々なトークを展開するほか、前回放送で大好評だった清水久嗣アナウンサーによる「ルームマッチ実況」も行われる予定。さらに、番組では『ウマ娘』に関してのメールや放送前に発表されるテーマに沿ったメールを募集し、メールが採用されたリスナーには番組オリジナルステッカーをプレゼントする。
【写真】その人出るの！『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』7月出演者たち
『ウマ娘 プリティーダービー』は、Cygamesによるクロスメディアコンテンツ。テレビアニメやゲームなどで実在する競走馬をモチーフにした物語が展開されている。第2回となる7月24日の放送では、2024年に公開された劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』出演声優の、ジャングルポケット役・藤本侑里、ダンツフレーム役・福嶋晴菜、テイエムオペラオー役・徳井青空の3人がパーソナリティを務め、ゲストにはアニソンシンガーのオーイシマサヨシが登場する。
番組では『ウマ娘』に関する様々なトークを展開するほか、前回放送で大好評だった清水久嗣アナウンサーによる「ルームマッチ実況」も行われる予定。さらに、番組では『ウマ娘』に関してのメールや放送前に発表されるテーマに沿ったメールを募集し、メールが採用されたリスナーには番組オリジナルステッカーをプレゼントする。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優