俳優の村上虹郎（29）が傷害の疑いで書類送検されたことがわかった。これを受け26日、所属事務所がコメントを発表した。

村上の書類送検容疑は24年3〜5月、東京都渋谷区の自宅で4回にわたり、当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴ったりして、1カ月以上の重傷を負わせた疑い。

所属事務所はスポニチ本紙取材に対し、「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。

今後の活動について「これから協議をしてまいります。本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。

また、この日テレビ東京もスポニチ本紙の取材に対し、村上が出演する7月3日スタートの同局系ドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（金曜深夜0・12）について、「7月3日（金）に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」と対応を明らかにした。同ドラマはホラー漫画界の鬼才・伊藤潤二の傑作全13作品を実写化したオムニバスドラマ。村上は第1話「幻痛屋敷」に主人公で失業中の青年・古関役で主演していた。

村上の父は俳優の村上淳、母は歌手のUA（2006年8月に離婚）。2014年公開の映画「2つ目の窓」で映画初出演にして初主演を果たし俳優デビュー。21年のNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」やNetflix映画「今際の国のアリス」など、多くの話題作に出演している。ゲーム好きとして知られ、俳優活動と並行してeスポーツチーム「UNLIMIT」にも所属している。