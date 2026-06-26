【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1−1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】列島悲鳴の「痛恨ボールロスト」（実際の様子）

日本列島が騒然とした。日本代表のDF菅原由勢が自陣でボールロストしたシーンと、それをカバーしたGK鈴木彩艶のビッグセーブが話題を呼んでいる。

日本代表は日本時間6月26日、FIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦。1−1のドローで勝ち点を「5」に伸ばし、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。

今大会初スタメンで右WBに入った菅原は、56分に見事なパスで先制点の起点に。しかし、同点に追いつかれて迎えた64分に肝を冷やす場面が訪れる。

自陣ペナルティーエリア手前でルーズボールを拾った菅原は、中央に向かって斜めにドリブルを開始。しかし、相手のプレッシャーを受けてターンをした際、足元からボールが離れてしまう。これをスウェーデンのFWアレクサンダー・イサクに拾われ、すぐさまペナルティーエリア外から強烈なミドルシュートを打たれてしまった。完全に枠を捉えた強烈な一撃だったが、守護神の鈴木が鋭い横っ飛びセーブで弾き出し、事なきを得た。

「ミスは誰にでもある」

この冷や汗をかくシーンに、試合を中継した『DAZN』の解説陣（いずれも元日本代表）も即座に反応。内田篤人氏はボールロストの瞬間に「気をつけて！」と声を上げたが、直後に「菅原は本当に状況判断ができるので、彼の中では色んな選択肢があるんですよ。色んなところが見える。そこでちょっとボールを取られてしまいましたけど」と、視野の広さゆえの判断の迷いであったと後輩を慮った。

さらに、久保裕也氏も「選択肢がありすぎましたね」と同意。安田理大氏も「ミスは誰にでもある。鈴木彩艶選手がスーパーセーブで救ってくれましたし、みんなで助け合って戦っていきたいすね」と、仲間のミスをカバーしたチームの守備を称えた。

とはいえ、一歩間違えれば致命傷になりかねない危険なエリアでのロストだったのは事実だ。SNS上のファンからは「危ないよ！」「何してんの！」「ちょっと冷静になろ」「判断を迷ったか」「集中しよう！」「怖すぎるよ」「その場所でロストはダメだって」「なんであんなところでドリブルしたんだ？」といった悲鳴や厳しい声も漏れていた。

サッカーはミスを前提としたスポーツであり、誰かのミスをチーム全員でカバーし合うものだ。しかし、一発勝負のノックアウトステージでは、その1つのミスが命取りにもなりかねない。ラウンド32（日本時間6月30日午前2時キックオフ）で優勝候補のブラジル代表から勝利を掴むためには、チーム全体でより一層の集中力が求められる。

（FIFAワールドカップ2026）

