元タレント・木下優樹菜さん（38）が26日までに自身のスレッズを更新し“意味深”な内容をつづった。

木下さんは「嘘と真実」というタイトルで更新。「1日一つ嘘をつくと 何個も何個も重ねて嘘をつかなければならなくなって 次はどう嘘をつこうと考えなきゃいけない人生ってやだよね そして虚言癖はもはや嘘を現実のように話せてしまう事実を湾曲できる才能すらあると思う かわいそうな醜い化け物」と切り出した。

「かつて、一気に裁判を二つする人生になり たくさんのことを学び、幸い私にはとてもすごい弁護士の方々がいて、色々とお話しさせてもらう上で これからの人生に役立つことを“教えて頂いたり”本当にあの時の弁護士さん達には感謝してます もし仮にいきなり私が“今まであったいろんなこと”いろんな人たちの証拠や真実を話したりしたら 今まで何も知らずにただ表面上の情報だけを切り取ってたくさん言ってきた人たちはどうなるんだろう？ とふと思う時がある」

「我慢の限界や我慢の糸がぷちっと切れたら、、、震える… 子どもたちの為に楽しく健康に過ごすのが一番いいですね 完璧な人間なんていない。完璧になろうとしなくていい。失敗してもいい でも、もし失敗してもその後どうするか、が大切だよね」とつづっていた。