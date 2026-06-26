陸上男子マラソン日本記録保持者の大迫傑（３５）＝リーニン＝が２６日、東京・新宿のＡＬＰＥＮ ＴＯＫＹＯでトークイベントを行った。

抽選で当選した約３０人のファン、中国大手スポーツメーカー・リーニンによる今形式での日本イベントは初とあって、中国の関係者も多く来場した。超満員の中、大迫は「自分の軸で走りたかった」「人のために走っている」など、実業団に長くは所属しなかった経緯、社会貢献を意識する近年の活動に通じる信念などを語った。

昨年１０月、所属先を変更するとともに、１２年サポートを受けていたナイキからリーニンにシューズを変更。その際は自身のＳＮＳで「ナイキと走ってきた１２年間。自由に、いっぱいの心の代謝をして、走っている道を自分なりに正解にしてきた」と感謝を記し、「この先は刺激的で情熱のある、リーニンの仲間と。時には横道に吹っ飛んでしまう事もあるかもだけど笑 心の代謝を沢山して、僕らが進む道を正解にしていく」と思いをつづっていた。

昨年１２月のバレンシアマラソンでは２時間４分５５秒の日本記録をマークし、来秋に開催されるＭＧＣの出場権を手にしている大迫。この日のトークショーでは、リーニンのシューズを用途に応じ使い分けていると明かし、その魅力について「履きこなせば履きこなすほど良くなる。バランスがいい。クッション性も反発もある」と、手応えを口にした。

今年３月の東京マラソンでは日本人トップの１２位に入った大迫。今月２１日には米国オレゴン州の大会に出場し、５０００ｍで１３分４６秒４７で５位に入っている。