浜崎あゆみのアリーナツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』が、6月23日、24日に大阪・フェスティバルホールにて開催された。浜崎が自身のInstagramにてステージショットを公開している。

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6月12日に長崎公演、20日に愛知公演を終えた浜崎は、「大阪2daysありがとうございました！とんでもない熱量だった長崎公演を超えてくる、耳をつんざくデシベルで揺らしてきたさすがの名古屋公演から、間髪入れずの大阪公演、すんごかったです。何回も精神ぶっ壊しながら蘇りながらの連続でした！」と振り返りながら、「すでにもの凄いボリュームを感じていますが、冷静に考えるとまだまだ始まったばかりのツアー。Scapegoatが幕をおろす今年の冬にはどうなってるのかな。自分でも全く予想が着きませんが、とにかく1公演ずつ真っ向勝負していくのみ！生き抜きます！！次は岡山」と7月9日の次回公演を見据えている。

浜崎は「SCAPEGOAT」と描かれたベアトップの衣装に、チアガールの“ポンポン“を持った姿をアップ。腰には浜崎あゆみをモチーフとしたマスコットキャラクター「ayupan」のぬいぐるみマスコットが付けられている。

この投稿にコメント欄では、「ポニテ平成ギャルすぎてだぁい好き」「年々若返ってない？！」「平成のあゆ思い出した」「ポニテ最強」「可愛すぎる」などの声が寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）