人の命を救うため、災害現場などに出動する警察犬。紹介するのは、ことし警察犬として歩み始めた一匹の犬です。



その裏には、壮絶な過去がありました。



■熊本県警察学校／熊本市中央区

「サーチ！(探して)」

「ワンワン！」(発見)



推定6歳のオス、ジロー。職業は「警察犬」。

■開田宏さん「初めてにしては、もう満点やっていいんですけどね。」



順調に警察犬の道を歩むジローですが、実は2年前…。





■山ぼうしの樹犬猫の会 森川瞳さん「もう、どうしようかなと思いながらも。」こう話すのは、犬やネコの保護活動など行っている森川瞳さん。2024年6月頃、熊本県内に住む高齢の女性から、1本の電話がかかってきました。夫婦ともにケガや入院などをして、犬の世話をする人がいなくなったというのです。すぐに女性宅を訪れると…。■高齢女性「この犬を手懐けられる人はもういません。殺処分も仕方ありません。」そこで飼われていたのがジロー。人間を威嚇し、噛みつくなど、獰猛な様子でした。■森川さん「（飼い主も）安易に手を出せない、ご飯あげる時もドアをバンバンと叩いて、ジローがビクッってしてひるんだ隙にご飯を投げ入れるような感じだった。」

ジローは飼い主の元を離れ、保護犬として保健所へ。



しかし保護犬のうち、ジローのように攻撃性のある犬は殺処分の対象となります。



■森川さん「あまりにも人間の身勝手さに、これではよくない。ジローちゃんはまだまだ若くて元気もある中で、殺処分されるのは、あまりにも身勝手なんじゃないか。」



そこで相談したのが、40年近くにわたり犬のしつけや訓練を行っている開田宏さんです。



■人吉警察犬訓練所 開田宏所長「こうなるとは僕らも思ってなかったし、作業犬なんてとんでもない。 そんな余裕なかった。預かった当初は。」



開田さんとの出会いが、ジローの運命を変えました。



■開田さん「異常な臭い、とにかく死臭ですよ。」



40年近くにわたり、犬のしつけや訓練を行っている開田宏さん。2024年、ジローと出会いましたが…。



ジローの体はボロボロ。首元は血や体液などで真っ黒に。



■手術後と取り除いたチェーンの写真

鎖が首の皮膚に食い込んでいました。

■人吉警察犬第二訓練所／人吉市

新たに始まったジローとの生活。しかしジローが噛みついてくるため、鉄のゲージで様子を見る日々でした。



首輪をつけるのも一苦労。そんな中…



■開田さん「ボールを放してみたら、最初からくわえるってことはなかったんだけど、追っかけてくれた。」

ジローには、警察犬に必要な「モノをくわえて持って行きたい」という『持来欲』が備わっていました。



さらに教えてもいないのに、足場の悪い瓦礫の上をのぼるなど、高い身体能力もありました。



実は開田さんは、熊本県内で唯一、警察犬の訓練所を営むトレーナーです。ここからジローの運命が変わったのです。



保護犬から警察犬へ―。そして2年近く訓練を重ねて、ついに！



■嘱託式／熊本県警本部

2026年4月、2度目の挑戦で、警察犬の試験に合格。災害現場で行方不明者の捜索などにあたります。

開田さんは、ジローとの歩みをこう、振り返ります。



■開田さん「とにかく僕の全て、今まで自分で培ってきたものの全てを注力しないとできなかった犬。」

体も心も鎖につながれ、人を信用しなくなっていたジロー。命を救われた保護犬が人を助ける存在になりました。



■開田さん「ご苦労さんね。ありがとう、ありがとうよ、ジローさん。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。」

「実働犬ですから、現場に出てなんぼ、功績あげてなんぼですけども、 それを無理にそれだけを望むんじゃなくて、一生懸命遊んで、そして、その挙げ句、社会貢献ができたら最高かなっていつも思ってるし、ジローともそうやっていきたい。」

【スタジオ】

警察犬の多くは、両親ともに警察犬で血統書付きなんだそうです。



開田さんによりますと、生まれた場所も親犬も分かっていないジローが警察犬に合格したのは異例だといいます。