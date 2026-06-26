元SKE48の桑原みずき（34）が26日、プロレスラーSANADA（38）と結婚したことを自身のXで発表した。

タレント坂上忍らとともに、保護犬活動に従事している桑原。投稿には、愛犬を抱いたツーショットなどを掲載し、「【ご報告】この度、私は、SANADA選手と結婚しました！」と喜びの報告をした。

SANADAについて「穏やかで優しくいつも前向きな彼に助けられ、私1人ではできない経験を沢山させてもらい、揺るぎない絆を感じているのと同時に、ひと言では表せないほど感謝の気持ちでいっぱいです」などと説明。「これからもふたりで力を合わせ、ともちゃん＆タンゴと一緒に幸せな家庭を築いていきたいと思います。まだまだ未熟な二人ですが、お仕事にも真摯に向き合い、より一層精進して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い致します」と結んだ。

桑原はSKE48の1期生として、08年に芸能界デビュー。グループきってのダンス巧者としてリーダーシップを発揮し、初期のエース松井珠理奈が不在時にはセンターを任される存在だった。高知県出身で、土佐弁を駆使したマシンガントークを得意にし、「カツオ」の愛称で親しまれた。13年にグループから卒業した。

SANADAは全日本プロレスに入団し、07年に真田聖也のリングネームでデビュー。WRESTLE−1を経て16年、新日本に合流した。23年にはIWGP世界ヘビー級王座を獲得した。