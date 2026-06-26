【漫画】本編を読む

「ただの浮気」「身勝手すぎる」と話題の不倫マンガ『余命宣告不倫　純愛ぶってるけど、それただの浮気だから』（ミロチ/KADOKAWA）。

　主人公・葵は、夫・颯太から「癌が見つかったこと」「余命が半年であること」を告げられてしまう。彼女がショックを受ける中、夫が口にしたのは「死ぬ前に3カ月だけ、初恋の女性と付き合いたい」という願いだった。堂々たる不倫宣言をされてしまった葵は、苦悩の末にその願いを聞き入れる。妻の公認を得て不倫に溺れていく夫だったが、その裏には思いもよらない策略があり…。

　パートナーからこんなお願いをされたら、あなたならどうするだろうか？ 本作への想いや裏話を著者・ミロチさんに語ってもらった。

--夫は不倫を許されてからというもの、いきなり朝帰りをするなど急にタガが外れた様子を見せます。「付き合いたての恋人同士ってそういうもん」「口うるさい親みたいなこと言わないで」とワガママし放題ですが、彼のこれらのセリフにはどんな感情を込めましたか。

ミロチさん（以下、ミロチ）：もう妻のことは眼中になく、ご飯を作って洗濯してくれる親みたいにしか思っていない…そんな気持ちを表しました。颯太はもともと真面目で一途な性格なので、不倫でも周りが見えなくなってしまったのではないでしょうか。

--急にオシャレに関心を持ち、髪を染めだした夫。その姿を見て驚いた妻へ、「何その顔」「反応悪くない？」とキツく投げかけるシーンもありました。どんどん悪いほうへエスカレートしていく彼の姿を、作者としてどのように感じていましたか？

ミロチ：このあたりは、描きながらすごく楽しかったです。もちろん彼のしていることはよくないんですが、作者ながら「この人、どこまでやらかすんだろう…」と。ちょっとドキドキしていました。やっていることは最低なんですけどね。

--読みながら、気持ちがいいほどエスカレートしていくな…と思っていました（笑）。ただ、派手なヘアカラーを子どもたちから褒められると、純粋に喜んでいましたね。プライベートな面では、夫をどんな人物として描こうと思っていましたか？

ミロチ：もともと子どもの相手はちゃんとしていて、子ども目線にも立てるし、パパとしてはとてもいい男性、をイメージして描きました。

文＝吉田あき