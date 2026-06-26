SixTONESジェシー「楽屋で歌ったりしていて」声優挑戦にメンバー喜び【新劇場版☆ケロロ軍曹】
【モデルプレス＝2026/06/26】SixTONESのジェシーが26日、都内で行われた『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 初日舞台挨拶に、脚本・総監督の福田雄一、歌手のあの、声優の渡辺久美子とともに登壇。周囲からの反響を明かした。
【写真】福田雄一、愛が止まらぬストメンバー
1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音氏による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、アニメ化20周年の新プロジェクト再始動を発表。プロジェクトの一環として、2010年以来16年ぶりとなる新作がこの日に全国公開された。
本作オリジナルキャラクター・アルル役とデルル役の一人二役を務めたジェシーは、周囲からの反響を尋ねられると「『ふーん』とか『へぇ』とか言われました。メンバーも『すごいね』っていう風におっしゃってまして、北斗は歌が好きで楽屋で歌ったりしていて盛り上がっていましたね。あとは二役をやったので、そっちのほうでも『すごいね』っておっしゃってました」と打ち明け、福田総監督から「メンバーがおっしゃる？」とメンバーに対して尊敬語を使っていることを突っ込まれると、ジェシーは「おっしゃってました。いいメンバーでしたね」と笑顔で語った。
続けて、自身が担当した主題歌がリリースされての反響を聞かれたあのは「実はコラボミュージックビデオも出ていて、ケロロの映像と一緒に僕の主題歌が流れているんですけど、それはケロロファンの方々にもすごく温かいコメントがたくさん来て、『ドロロっぽい歌詞だね』ってめちゃくちゃ言われているので（笑）、ぜひ歌詞にも注目して聞いていただけたらなって思っております」と声を弾ませた。
また、ジェシーは、登壇時に客席ではなくスクリーンに向かって手を振ったり、冒頭の挨拶で「ジャック役をやらせていただきましたディカプリオです。あっ、タイタニックですね、失礼しました」とボケを連発したりと笑いを誘った。福田総監督から「それ用意してんの？」と尋ねられると、ジェシーは「今日、家から持ってきました」と答えていた。
改めて、本作が公開された心境を聞かれると、ジェシーは「無事、初日を迎えられて嬉しいですし、皆さん見た通りいろいろな要素があってドキドキしたと思います。“あっ、こういうのもいいんだ”みたいな。何度も見ないと追いつかない部分もあったと思うので、みんなでケロロ軍曹を盛り上げていただきたいと思います。嬉しい限りです、ありがとうございます」と語り、本作の20周年プロジェクト宣伝大使と主題歌『貸しっぱなしディスティニー』、そして粗品とともにオープニング曲『また帰ってきたケロッ！とマーチ』を務め、研究員ロボとして本編に出演しているあのは「僕も宣伝隊長として長く、公開までにいろんな宣伝をしていたんですけど、ようやくみんなに見てもらえる時が無事に来たって思うと、すごく嬉しいです。まばたきする時間がないくらい、どんどん絵が変わっていって、面白いことが立て続けに出てくるので、何度も見ていただけたら嬉しいです」とアピールしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】福田雄一、愛が止まらぬストメンバー
◆ジェシー、松村北斗は「盛り上がっていました」
1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音氏による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、アニメ化20周年の新プロジェクト再始動を発表。プロジェクトの一環として、2010年以来16年ぶりとなる新作がこの日に全国公開された。
続けて、自身が担当した主題歌がリリースされての反響を聞かれたあのは「実はコラボミュージックビデオも出ていて、ケロロの映像と一緒に僕の主題歌が流れているんですけど、それはケロロファンの方々にもすごく温かいコメントがたくさん来て、『ドロロっぽい歌詞だね』ってめちゃくちゃ言われているので（笑）、ぜひ歌詞にも注目して聞いていただけたらなって思っております」と声を弾ませた。
◆あの、映画「ケロロ」の魅力アピール
また、ジェシーは、登壇時に客席ではなくスクリーンに向かって手を振ったり、冒頭の挨拶で「ジャック役をやらせていただきましたディカプリオです。あっ、タイタニックですね、失礼しました」とボケを連発したりと笑いを誘った。福田総監督から「それ用意してんの？」と尋ねられると、ジェシーは「今日、家から持ってきました」と答えていた。
改めて、本作が公開された心境を聞かれると、ジェシーは「無事、初日を迎えられて嬉しいですし、皆さん見た通りいろいろな要素があってドキドキしたと思います。“あっ、こういうのもいいんだ”みたいな。何度も見ないと追いつかない部分もあったと思うので、みんなでケロロ軍曹を盛り上げていただきたいと思います。嬉しい限りです、ありがとうございます」と語り、本作の20周年プロジェクト宣伝大使と主題歌『貸しっぱなしディスティニー』、そして粗品とともにオープニング曲『また帰ってきたケロッ！とマーチ』を務め、研究員ロボとして本編に出演しているあのは「僕も宣伝隊長として長く、公開までにいろんな宣伝をしていたんですけど、ようやくみんなに見てもらえる時が無事に来たって思うと、すごく嬉しいです。まばたきする時間がないくらい、どんどん絵が変わっていって、面白いことが立て続けに出てくるので、何度も見ていただけたら嬉しいです」とアピールしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】