中洲の元No.1キャバクラ嬢が、自身の夢であるレンタルドレス店開業をアピールするため、自ら特徴的なドレスを披露する場面があった。

【映像】中洲元No.1キャバ嬢の“チラ見え”大胆ドレス姿

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

乃南は、2018年から整形を始めたことをあっけらかんと告白。鼻やあごなど総額500万円以上を費やしてきたが、グラマラスな胸は“天然もの”だそうで、スタジオMCの平成ノブシコブシ・吉村崇と小島瑠璃子が「マジ！？」「大ニュースですね」と色めき立つ。

そんな乃南の夢は、中洲にはない「レンタルドレス店を開きたい」というもの。10年間のキャバ嬢人生で築いた資産を全て売却した上で、資産家たちから応援金を募る「ギフティングステージ」に臨んだ。

資産家たちに厳しい表情が浮かぶ中、ラストアピールで乃南は、華やかなドレスをまとった5人のキャバ嬢モデルたちと入場。その際、乃南が腰の部分に横にスリットが入った特徴的なドレスを着ていたことから、吉村が「ちょっと待ってください、どういう服なんですか？（笑）」とツッコミを入れる。

なお、乃南は資産家たちに対し、「『自信がない』というのは猫被ってました。自信がないとかあるとかではなく、私はもう『やる』と決めているので。ギフティングいただけなくても、うまくいくまでやろうと思っています」と強い覚悟を示していた。