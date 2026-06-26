¡ÚºÇÂç¤Ç2Ëü±ß¤ä2Ëü4380¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡©¡Û»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¦¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î²Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Îº£¡¢³Æ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¾å¾º¤ÇÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸½¶â¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÃæ¤«¤é¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ç½é¤á¤ÆÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç2Ëü±ß¤Î¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ýºÂ³«Àß¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡Û
¡¦2026Ç¯6·î1Æü¡Á2026Ç¯7·î28Æü
¡Ú¾ò·ï¡Û
¼¡¤Î3¤Ä¤òËþ¤¿¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡Ê¢£¤Î½çÈÖ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¥¹¥Þ¡¼¥È¸ýºÂ³«Àß¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤«¤éÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò¿·µ¬³«Àß¤¹¤ë
¢¸ýºÂ³«Àß´°Î»Æü¤ÎÍâ·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢
¡¦1Ëü±ß°Ê¾å¤Î»Ä¹â¤Ê¤é¡Ö¸ýºÂ³«ÀßÆÃÅµ¡×¤Ç2000±ß
¡¦10Ëü±ß°Ê¾å¤Î»Ä¹â¤Ê¤é¡Ö²Æ¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò´Þ¤áºÇÂç2Ëü±ß
£¸ýºÂ³«Àß´°Î»Æü¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢7·î¤Ë¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë10Ëü±ß°Ê¾å¤òÆþ¶â¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤ì¤Ð¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾ò·ï¤Ç¸½¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¥á¥¤¥ó¸ýºÂ¤ä¥µ¥Ö¸ýºÂ¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹Í¡§»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ö¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÄÌ¾ï¶âÍø0.375¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡Ê6¥«·î¤â¤Î¡¦2026Ç¯6·î25Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¿·¤·¤¤»ñ¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤È¡¢ÍÂÆþ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¤ß¤º¤Û¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ß¤º¤Û¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ßÁêÅö¤Ç¡¢PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡Û
¡¦2026Ç¯6·î18Æü¡Á2026Ç¯9·î17Æü
¡Ú¾ò·ï¡Û
¼¡¤Î¡¡Á£¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤¹¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¤ß¤º¤Û¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¤ß¤º¤Û¥Ý¥¤¥ó¥È¥â¡¼¥ë¡×¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¢¿·¤¿¤Ê»ñ¶â¤òÆþ¶â¤¹¤ë
£¤ß¤º¤Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¡Ê6¥«·î¤â¤Î¡¦¼«Æ°·ÑÂ³Êý¼°¡Ë¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë
¡Ú¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÍÂÆþ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦50Ëü¡Á100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§4070¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦100Ëü¡Á200Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§8130¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦200Ëü¡Á300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§1Ëü6250¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦300Ëü±ß¡§2Ëü4380¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ê¤ª¡¢300Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÍøÂ©¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤ò°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¡§¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÖÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÌÜÅª¤ËÌµÍý¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¿·¤·¤¯¸ýºÂ¤òºî¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÅµ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÃæ¤«¤é¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó1¡§»°É©UFJ¶ä¹Ô¡ÊºÇÂç2Ëü±ß¤Î¸½¶â¡Ë»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ýºÂ³«ÀßÆÃÅµ¡×¤È¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡ª²Æ¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ýºÂ³«Àß¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡Û
¡¦2026Ç¯6·î1Æü¡Á2026Ç¯7·î28Æü
¡Ú¾ò·ï¡Û
¼¡¤Î3¤Ä¤òËþ¤¿¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡Ê¢£¤Î½çÈÖ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¥¹¥Þ¡¼¥È¸ýºÂ³«Àß¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤«¤éÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò¿·µ¬³«Àß¤¹¤ë
¢¸ýºÂ³«Àß´°Î»Æü¤ÎÍâ·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢
¡¦1Ëü±ß°Ê¾å¤Î»Ä¹â¤Ê¤é¡Ö¸ýºÂ³«ÀßÆÃÅµ¡×¤Ç2000±ß
¡¦10Ëü±ß°Ê¾å¤Î»Ä¹â¤Ê¤é¡Ö²Æ¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò´Þ¤áºÇÂç2Ëü±ß
£¸ýºÂ³«Àß´°Î»Æü¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢7·î¤Ë¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë10Ëü±ß°Ê¾å¤òÆþ¶â¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤ì¤Ð¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾ò·ï¤Ç¸½¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¥á¥¤¥ó¸ýºÂ¤ä¥µ¥Ö¸ýºÂ¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹Í¡§»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ö¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÃíÌÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2¡§¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÊÄê´üÍÂ¶â¤Ø¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤ÇºÇÂç2Ëü4380¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¶âÍø0.375¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡Ê6¥«·î¤â¤Î¡¦2026Ç¯6·î25Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¿·¤·¤¤»ñ¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤È¡¢ÍÂÆþ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¤ß¤º¤Û¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ß¤º¤Û¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ßÁêÅö¤Ç¡¢PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡Û
¡¦2026Ç¯6·î18Æü¡Á2026Ç¯9·î17Æü
¡Ú¾ò·ï¡Û
¼¡¤Î¡¡Á£¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤¹¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¤ß¤º¤Û¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¤ß¤º¤Û¥Ý¥¤¥ó¥È¥â¡¼¥ë¡×¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¢¿·¤¿¤Ê»ñ¶â¤òÆþ¶â¤¹¤ë
£¤ß¤º¤Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¡Ê6¥«·î¤â¤Î¡¦¼«Æ°·ÑÂ³Êý¼°¡Ë¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë
¡Ú¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÍÂÆþ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦50Ëü¡Á100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§4070¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦100Ëü¡Á200Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§8130¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦200Ëü¡Á300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§1Ëü6250¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦300Ëü±ß¡§2Ëü4380¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ê¤ª¡¢300Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÍøÂ©¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤ò°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¡§¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÖÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¤Þ¤È¤áÍÂ¶â¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍøÂ©°Ê¾å¤Î¸½¶â¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÌÜÅª¤ËÌµÍý¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¿·¤·¤¯¸ýºÂ¤òºî¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÅµ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)