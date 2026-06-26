300円でうれしい！ 2026年6月発売、ボリューミーな「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、タカラトミーアーツの「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
「チップ」
「デール」
「クラリス」
「ディズニー マリー」
「チェシャ猫」
「ミス・バニー」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」が見逃せない！
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
ディズニーの可愛い動物たちが手元を彩るキュートなリング本アイテムは、ディズニー作品に登場する愛らしい小動物たちをモチーフにしたファッションリングです。チップやデール、マリーなど、ファンから愛される人気キャラクターたちが大集合した贅沢な仕上がりとなっています。存在感のあるボリュームと細やかな造形で、身につけるだけで手元を華やかに演出してくれること間違いなし。お気に入りのキャラクターを身にまとって、一緒にお出かけを楽しみたくなるアイテムです。
詳細情報▼商品名
ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
「チップ」
「デール」
「クラリス」
「ディズニー マリー」
「チェシャ猫」
「ミス・バニー」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)