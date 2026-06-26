え、メジャーなブランドも20％還元!? 「かなトク」使ってみた感想や驚いたこと、注意点などまとめ
2026年6月19日から神奈川県内で「かながわトクトクキャンペーン！」（かなトク）がスタート。実際に使ってみた筆者が「え、あのブランドも20％還元対象なの!?」と驚いた施設や注意点などをまとめてみました。参考にしてみてください（画像は全て公式Webサイトより）。
【画像】「かなトク」でおトク！ 還元ポイントの付与時期と有効期限
神奈川県が、長引く物価高騰により影響を受けている消費者の負担を軽減するとともに、県内事業者を支援するために実施しているキャンペーンです。
神奈川県内の対象キャッシュレス決済（AEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペイ）を導入している店舗で、最大で1万5000円相当のポイント等が後日付与されるというものです。
期間は、2026年6月19日からスタートし、還元上限額（180億円）に達するまで。神奈川県在住者はもちろん、県外から訪れた方も対象となります。
還元率は、中小企業や小規模企業の場合は20％、大手企業は10％です。
ポイント等還元の対象外となる店舗・商品・サービスなど、詳しくは公式Webサイトでご確認ください。
今回も必要なのかなと思っていたら、普段から使用している対象のキャッシュレス決済アプリを対象店舗で利用するだけで、自動で還元されるとのこと。これはとても便利だなと感じました。
つまり、6つの対象キャッシュレス決済（AEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペイ）を全て使いこなさなければ、最大限のポイント等は還元されません。
合わせて、1回の支払いで付与されるポイント等の還元の上限は1500円相当。10％還元の店舗では1万5000円、20％還元の店舗では7500円という計算になります。
さらには、1アプリごとの上限は2500円相当なので、10％還元の店舗では期間合計2万5000円、20％還元の店舗では1万2500円となります。
チラシに書かれている還元の詳細については、下記の通りです。※（ ）内は有効期限の有無
AEON Pay：キャンペーン終了後、翌々月末まで（なし）
au PAY：キャンペーン終了後、翌月末まで（なし）
d払い：ご利用決済月の翌月末以降、順次（ポイント還元から6カ月）
PayPay：支払いの翌日から起算して30日後（なし）
メルペイ：キャンペーン終了後の翌月末まで（付与日を含む180日）
楽天ペイ：2026年11月末日まで（ポイントが付与された月の翌年同月の前付末日まで）
例えば、横浜の本屋さん「有隣堂」の場合、ジョイナスにある横浜駅西口店は20％、ルミネにあるルミネ横浜店は10％となっています。
横浜駅エリアでは、ジョイナスが中小企業に区分されているようで、出店しているほとんどのブランドが20％還元対象店となっていました。
「カルディコーヒーファーム」や「無印良品」「アフタヌーンティー・リビング」「スリーコインズ」「JINS」「ファンケル」など、「え？ ここが!?」というメジャーなブランドの店舗にも20％還元対象のポスターが掲出されており、ビックリしました。
ベイスターズファンには、ジョイナスの「ベイストア」が20％還元対象となっているのは見逃せないかもしれません。
シウマイでおなじみの「崎陽軒」は、ジョイナス地下1階「崎陽軒+DELI」は20％還元対象でしたが、横浜駅中央通路の「崎陽軒横浜駅中央店」は対象外でした。
横浜駅エリアの場合、まずは気になるブランドがジョイナスに出店していないか、チェックすることをおすすめします。
ただ、ジョイナス内でも「マツモトキヨシ」などアプリによって還元率が異なる店舗、同じフロアの「東急ストア」は10％還元、「かなトク」対象となっていない店舗もありました。現地や支払いの際によくご確認ください。
2023年7月27日にスタートした「かながわPay」第3弾（還元総額100億円）は、同年9月6日に付与終了の発表がありました。
条件等は異なりますが、筆者は2カ月ほどで終了するのでは、と考えています。還元上限額に近づくと公式Webサイト等でアナウンスされると思いますので、小まめにチェックしてください。
合わせて、他のキャンペーンが行われていないか、確認することもおすすめします。「かなトク」と併用できる場合もあります。
いかがでしたか？ 1アプリあたりの還元額を考えると、わざわざ電車を使って割引率の高い施設に向かうのは、かえって損しそう。筆者は普段使っているキャッシュレス決済アプリで、値引きなどが行われない書籍や商品、ごほうびスイーツ、日用品の買い物で使おうと思います。
この記事の執筆者：
田辺 紫
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドをつとめる。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。公式ガイドブログ「横浜ウォッチャー」でも「見て、聞いて、食べて」実際に体験した横浜情報を発信。(文:田辺 紫)
【画像】「かなトク」でおトク！ 還元ポイントの付与時期と有効期限
「かながわトクトクキャンペーン！」（かなトク）とは？まずは「かなトク」についてざっくりと紹介します。
神奈川県内の対象キャッシュレス決済（AEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペイ）を導入している店舗で、最大で1万5000円相当のポイント等が後日付与されるというものです。
期間は、2026年6月19日からスタートし、還元上限額（180億円）に達するまで。神奈川県在住者はもちろん、県外から訪れた方も対象となります。
還元率は、中小企業や小規模企業の場合は20％、大手企業は10％です。
ポイント等還元の対象外となる店舗・商品・サービスなど、詳しくは公式Webサイトでご確認ください。
「かなトク」専用のアプリは必要なし過去に神奈川県内で3回行われたキャッシュレス・消費喚起事業「かながわPay」（かなペイ）では、専用アプリが必要でした。
今回も必要なのかなと思っていたら、普段から使用している対象のキャッシュレス決済アプリを対象店舗で利用するだけで、自動で還元されるとのこと。これはとても便利だなと感じました。
1人あたりではなく「1アプリ」ごと注意点としては、「最大で1万5000円相当のポイント等の還元」は1人あたりではなく、1アプリごとに2500円相当が還元されるという点。
つまり、6つの対象キャッシュレス決済（AEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペイ）を全て使いこなさなければ、最大限のポイント等は還元されません。
合わせて、1回の支払いで付与されるポイント等の還元の上限は1500円相当。10％還元の店舗では1万5000円、20％還元の店舗では7500円という計算になります。
さらには、1アプリごとの上限は2500円相当なので、10％還元の店舗では期間合計2万5000円、20％還元の店舗では1万2500円となります。
ポイント等の付与時期はアプリによって異なる還元されるポイント等はすぐに反映されません。アプリによって付与時期は異なります。アプリによっては還元されたポイント等に有効期限があるので、無駄にしないようにご注意ください。
チラシに書かれている還元の詳細については、下記の通りです。※（ ）内は有効期限の有無
AEON Pay：キャンペーン終了後、翌々月末まで（なし）
au PAY：キャンペーン終了後、翌月末まで（なし）
d払い：ご利用決済月の翌月末以降、順次（ポイント還元から6カ月）
PayPay：支払いの翌日から起算して30日後（なし）
メルペイ：キャンペーン終了後の翌月末まで（付与日を含む180日）
楽天ペイ：2026年11月末日まで（ポイントが付与された月の翌年同月の前付末日まで）
同じブランドでも還元率が異なる!?横浜駅で「かなトク」の対象店について調べてみました。すると、同じブランドでも出店している施設によって還元率が異なっていたのです！
例えば、横浜の本屋さん「有隣堂」の場合、ジョイナスにある横浜駅西口店は20％、ルミネにあるルミネ横浜店は10％となっています。
横浜駅エリアでは、ジョイナスが中小企業に区分されているようで、出店しているほとんどのブランドが20％還元対象店となっていました。
「カルディコーヒーファーム」や「無印良品」「アフタヌーンティー・リビング」「スリーコインズ」「JINS」「ファンケル」など、「え？ ここが!?」というメジャーなブランドの店舗にも20％還元対象のポスターが掲出されており、ビックリしました。
ベイスターズファンには、ジョイナスの「ベイストア」が20％還元対象となっているのは見逃せないかもしれません。
シウマイでおなじみの「崎陽軒」は、ジョイナス地下1階「崎陽軒+DELI」は20％還元対象でしたが、横浜駅中央通路の「崎陽軒横浜駅中央店」は対象外でした。
横浜駅エリアの場合、まずは気になるブランドがジョイナスに出店していないか、チェックすることをおすすめします。
ただ、ジョイナス内でも「マツモトキヨシ」などアプリによって還元率が異なる店舗、同じフロアの「東急ストア」は10％還元、「かなトク」対象となっていない店舗もありました。現地や支払いの際によくご確認ください。
「かなトク」いつごろ終了しそう？公式Webサイトによると、「還元上限額（180億円）に達する見込みとなった場合はキャンペーンを早期に終了することがあります」と記載されています。
2023年7月27日にスタートした「かながわPay」第3弾（還元総額100億円）は、同年9月6日に付与終了の発表がありました。
条件等は異なりますが、筆者は2カ月ほどで終了するのでは、と考えています。還元上限額に近づくと公式Webサイト等でアナウンスされると思いますので、小まめにチェックしてください。
他のキャンペーンやクーポンなどの確認を店舗独自に発行しているクーポンやキャッシュレス決済アプリなどが発行しているクーポンのチェックもお忘れなく。クーポンでの割引後に決済されるものもあり、よりお得になります。
合わせて、他のキャンペーンが行われていないか、確認することもおすすめします。「かなトク」と併用できる場合もあります。
いかがでしたか？ 1アプリあたりの還元額を考えると、わざわざ電車を使って割引率の高い施設に向かうのは、かえって損しそう。筆者は普段使っているキャッシュレス決済アプリで、値引きなどが行われない書籍や商品、ごほうびスイーツ、日用品の買い物で使おうと思います。
この記事の執筆者：
田辺 紫
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドをつとめる。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。公式ガイドブログ「横浜ウォッチャー」でも「見て、聞いて、食べて」実際に体験した横浜情報を発信。(文:田辺 紫)